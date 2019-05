ULTIMA ORĂ Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea au bătut palma pentru candidatul la prezidențiale: Când se face anunțul și ce șanse mai are Klaus Iohannis

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că PSD-ALDE va anunța candidatul coaliției la alegerile prezidențiale înainte de vacanța de vară, precizând că nu duminică seară, după europarlamentare, fiindcă e „greșit să iei decizii la cald”.

„Cred că înainte de vacanța de vară. Întotdeauna consider că este greșit să iei decizii la cald, când e totul înfierbântat, fie într-o parte fie într-alta”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, vineri seară, la România TV.

Acesta a adăugat că îi dă zero șanse lui Klaus Iohannis să câștige un nou mandat la Cotroceni. Liderul ALDE a mai spus că șeful statului are temeri că dacă intră în competiție un candidat de la USR atunci ar risca să nu intre în turul doi.

„Eu cred că pierde alegerile și președintele știu că are temeri nu numai actualei majorități dar are temeri și din parte partenerilor de la USR care ar putea să vină cu propria formulă de candidatură. Cred că l-ar încurca foarte tare pentru că riscă să nu intre în turul doi. Dacă se va materializa o candidatură din partea USR”, a explicat Tăriceanu.

El a mai spus că pe Iohannis deja în încurcă la prezidențiale buna guvernare a PSD-ALDE.

„Eu zic că îl încurcă deja, pentru că noi avem niște realizări concrete, avem un bilanț care mie mi se pare foarte important. Haideți să vă dau două trei cifre: salariile au crescut în momentul de față cu 44% , salariul minim a crescut cu 51%, pensiile au crescut cu 26% în doi ani de guvernare, credeți că lucrurile asta nu se văd, oamenii nu le simt? Eu cred că da. și putem să dăm exemple numeroase de decizii care au fost luat, vă dau exemplul OUG 114 cu care am blocat, am pus capac la prețurile pentru energiei și am plafonat dobânzile pentru bănci. Deci lucrurile astea sunt chestiuni concrete care s-au făcut pentru viața fiecăruia dintre noi, pentru viața fiecărui cetățean și oamenii știu că le apreciază”, a conchis liderul ALDE.

Precizările lui Tăriceanu vin în contextul în care Liviu Dragnea a declarat miercuri, în Dolj, că anunțul său privind alegerile prezidențiale a fost interpretat, el neafirmând decât că va prezenta punctul său de vedere în acest sens. ”Nu vă așteptați la ceva spectaculos duminică seara”, a adăugat el.

Liderul PSD a mai afirmat că susține în continuare ca alianța PSD-ALDE să aibă un candidat comun.

La rândul ei, Viorica Dăncilă a spus miercuri, despre declarația lui Liviu Dragnea legată de o eventuală candidatură la prezidențiale, că este convinsă că va exista o discuție despre acest subiect în partid.