ULTIMA ORĂ - Klaus Iohannis începe săptămâna în forță - Ludovic Orban, chemat la Cotroceni

Premierul Ludovic Orban a avut luni o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni pentru a discuta pe marginea rectificării bugetare

„Normal, discutăm nu numai astăzi (cu miniștrii despre rectificarea bugetară - n.r.), am discutat și în săptămâna anterioară privitor la situația din punct de vedere al bugetului pe fiecare minister. Vom discuta cu toți pentru a stabili formă finală. Acum nu pot da chiar toate discuțiile, eu am o agenda publică pe care o vedeți în fiecare zi, sigur, sunt și alte întâlniri, care sunt întâlniri în care discutăm chestiuni de substanță. Aveți răbdare, nu va grăbiți, am văzut că au apărut tot felul de informații pe surse, obiectivul meu este că până la finalul zilei de mâine să stabilim forma definitivă a ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. În rectificarea bugetară avem câteva obiective pe care le urmărim”, a declarat Ludovic Orban, adăugând că între el și președinte există un parteneriat.

Întrebat ce se poate aştepta de la această rectificare, Orban a răspuns: „La tot ceea ce nu a făcut PSD prin intermediul bugetului construit pe bani falşi”.



„În primul rând, prin această rectificare, vom spune adevărul despre starea bugetului în momentul de faţă”, a adăugat Orban.