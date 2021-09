ULTIMĂ ORĂ Ludovic Orban îl bagă pe Cîțu în ședință și cere intervenția lui Iohannis în SCANDAL

Președintele PNL Ludovic Orban refuză să participe la ședința BPN convocată peste puterea sa de către premierul Florin Cîțu. Orban spune că vrea să aibă o discuție serioasă cu Cîțu și cere ca președintele Klaus Iohannis să se implice activ în criza din coaliție.

"Azi, fără să fiu informat, am aflat că a fost convocat BPN al PNL, în mod nestatatutar. Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat. Nu am putut să verific legalitatea dispozițiilor de convocare. Președintele e garantul respectării legalității. Doresc să convoc Biroul Politic Național al patidului, dar vreau ca această covocare să includă toți membrii, dar până la convocare doresc să am o discuție cu premieru Cîțu și toți cei implicați în această criză din singura coaliție care e capabilă să guverneze în interesul României.

Avem o creștere alarmantă a numărului de infectări, avem o creștere alarmantă a prețurilor la energie, ne confruntăm cu necesitatea de a finaliza negocierile cu Comisia Europeană pentru PNRR. (...) Pentru a asigura coeziunea coaliției nu putem să ne jucăm, am putea ajunge să nu mai avem majoritate. Sunt omul care din ianuarie am solicitat în coaliție lansarea unui noi PNDL 3, indiferent cum se numește. Acest plan de investiții e o necesitatea absolută, pentru că în perspectiva următorilor doi ani nu există alte surse de investiții în localități. Nici din fonduri europene, nici din alte surse. Actul normativ trebuie adoptat cât mai repede și progranul trebuie lansat. Sunt covins că pot găsi variante cât mai repede fără să pună în pericol funcționarea coaliției. Am încredere că președintele Klaus Iohannis va fi un factor de echilibru care să asigure buna funcținare a coaliției", a declarat Orban.