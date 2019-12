Ultima parte a seriei originale 'Star Wars' a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american

A noua și ultima parte a seriei originale "Războiul stelelor/ Star Wars", "Războiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea", de J. J. Abrams, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 175,5 milioane de dolari în weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.

La nivel mondial, filmul a avut încasări de 374 de milioane de dolari de vineri până duminică.

În pofida încasărilor uriașe obținute la debutul în box office-ul nord american, "Războiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker" nu a reușit performanța obținută de celelalte două pelicule din ultima trilogie a seriei originale. "Star Wars: Trezirea Forței/ The Force Awakens", lansat în 2015, a avut încasări de 517 milioane de dolari în weekendul de debut în America de Nord, iar "Star Wars: Ultimii Jedi / The Last Jedi" (2017), de 450 de milioane de dolari în primele trei zile de la lansarea la nivel mondial.

"Star Wars: Skywalker - Ascensiunea" a avut parte de cele mai proaste cronici de film pentru o peliculă din serie, o primire mai rece din partea specialiștilor având numai "Star Wars -Amenințarea fantomei/ Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (1999).

Filmul pune punct poveștii familiei Skywalker, dar compania Disney plănuiește alte producții dedicate unor personaje "Star Wars", începând din decembrie 2022.

Citește și: DOLIU în lumea modei: Emanuel Ungaro A MURIT la 86 de ani

Liderul săptămânii trecute, "Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level", de Jake Kasdan, s-a situat pe locul al doilea, cu încasări de 26,12 milioane de dolari în al doilea weekend pe marile ecrane nord-americane. În filmul de acțiune "Jumanji: The Next Level / Jumanji: Nivelul următor", gașca a revenit, dar jocul s-a schimbat. Jucătorii descoperă că nimic nu este așa cum s-ar fi așteptat. Trebuie să înfrunte deșerturi aride și munți înzăpeziți pentru a-l salva pe unul dintre ei, dar și pentru a reuși să scape cu viață din cel mai periculos joc din lume. Filmul îi are în distribuție pe Karen Gillan, Dwayne Johnson, Madison Iseman, Kevin Hart, Awkwafina și Jack Black.

Animația "Regatul de gheață 2/ Frozen 2", de Chris Buck și Jennifer Lee, a coborât o poziție, până pe locul al treilea, cu încasări de 12,3 milioane de dolari în al patrulea weekend pe marile ecrane nord-americane. "Regatul de gheață II/ Frozen II", de Chris Buck și Jennifer Lee, beneficiază de vocile unor actori celebri, precum Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff, Idina Menzel. Povestea începe la ceva vreme după evenimentele din primul film, într-un Arendelle ai cărui locuitori se bucură de pace. Iniţial, cea mai mare provocare a poveştii pare să fie dorinţa lui Kristoff (Jonathan Groff) de a o cere de soție pe Anna (Kristen Bell), dar asta doar până când Elsa (Idina Menzel) aude o voce misterioasă ce-i aduce aminte de un cântec de leagăn din copilărie. O ameninţare supranaturală şi posibilitatea ca trecutul regatului să nu fie la fel de luminos precum cred cele două surori le vor arunca pe eroine într-o nouă aventură.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Cats", de Tom Hooper (6,5 milioane de dolari), "La cuțite/ Knives Out", de Rian Johnson (6,12 milioane de dolari), "Bombshell", de Jay Roach (5 milioane de dolari), "Cazul lui Richard Jewell/ Richard Jewell", de Clint Eastwood (2,56 de milioane de dolari), "Queen & Slim", de Melina Matsoukas (1,85 de milioane de dolari), "Black Christmas", de Sophia Takal (1,8 milioane de dolari), și de "Marea provocare: Le Mans ’66/ The Grand Challenge: Le Mans '66" ("Ford v Ferrari"), de James Mangold (1,8 milioane de dolari).