Uma Thurman, 'muza' lui Tarantino, a împlinit 50 de ani

Actriţa Uma Thurman, protagonista unor filme emblematice precum "Pulp Fiction", pentru care a fost nominalizată la Oscar, sărbătoreşte miercuri 50 de ani fără împlinirea unor mari proiecte pentru care părea destinată la începutul carierei sale, precum pelicula "Dangerous Liaisons", şi fără ca speranţa realizării celei de-a treia părţi a seriei "Kill Bill" să se concretizeze, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Născută pe 29 aprilie 1970 la Boston, Uma Thurman a avut o copilărie marcată de absenţa tatălui său, scriitorul şi academicianul american Robert Thurman, primul profesor universitar care a ocupat catedra de studii budiste tibetane, complexată totodată de înălţimea şi de numărul mare de la încăltăminmte care i-a provocat traume timpurii.

După 33 de ani de la debutul său cinematografic, puţini îşi amintesc de rolurile ei discrete din "Johnny Be Good" şi "Kiss Daddy Goodnight" sau de eşecul comercial al celui de-al treilea film al său, "The Adventures of Baron Munchausen" (1988), în regia lui Terry Gilliam şi devenit azi film cult. Această peliculă a însemnat pentru Thurman un adevărat imbold în carieră: presa a început să-i solicite interviuri, a primit nenumărate laude pentru interpretarea sa şi foarte multe oferte pentru a juca în alte filme.

Citește și: Mare atenție! Măștile ar putea fi o sursă de infectare cu coronavirus

Însă deşi a jucat pentru regizori renumiţi, precum Stephen Frears ("Dangerous Liaisons", 1988), Philip Kaufmann ("Henry & June", 1990), Woody Allen ("Sweet and Lowdown", 1999), Gus Van Sant ("Even Cowgirls Get the Blues", 1993), Bille August ("Les Misérables", 1998), Joel Schumacher ("Batman & Robin", 1997) sau John Woo ("Paycheck", 2003), Thurman a intrat în istoria cinematografiei ca "muză" a lui Quentin Tarantino.

După interpretarea din "Pulp Fiction" (1994), calificată de critica de specialitate drept "minunată", într-un rol pentru care a primit singura ei nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă în 1995, tandemul Thurman-Tarantino se va repeta în "Kill Bill: Vol.1" (2003) şi "Kill Bill: Vol.2" (2004). Pentru ambele, actriţa a obţinut nominalizări, doi ani la rând, la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă la categoria dramă.

Tarantino a recunoscut în numeroase interviuri că atunci când a scris rolul The Bride (Mireasa) din "Kill Bill", a avut-o mereu în minte pe Uma Thurman, încă de când jucase în "Pulp Fiction". Filmările la prima parte au fost întârziate mai multe luni întrucât actriţa era însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Ridicată de însuşi Tarantino la rangul de "zeiţă", asemeni unor mituri ca Greta Garbo şi Marlene Dietrich, Thurman este o actriţă căreia nu s-a remarcat prin niciun conflict cu partenerii de platou, între care se numără John Travolta, George Clooney, Ben Affleck, Chris O'Donnell, Meryl Streep, Gérard Depardieu, Gena Rowlands sau Lucy Liu.

Citește și: Reguli stricte! Ce măsuri se vor lua pe litoralul românesc

Şi nici măcar cu foştii ei soţi, actorii Gary Oldman şi Ethan Hawke, cu cel din urmă având doi copii Maya (actriţă şi top-model) şi Levon. Ea mai are o fiică, Luna, din relaţia sa cu Arpad Busson.

Supranumită, "fata de 14 milioane" după suma de bani pe care a primit-o în 2006 pentru rolul din "My Super Ex-Girlfriend" (2006), deşi se număra deja printre cele mai bine plătite actriţe cu onorarii de 12,5 milioane de dolari, cariera sa a început să se îndrepte spre lumea modei, devenind imaginea unor firme precum Lancome sau Louis Vuitton.

Profesia nu a împiedicat-o să se implice şi în activităţi politice sau sociale. Este cunoscută afilierea sa la Partidul Democrat - ea a sprijinit de la Hollywood candidatura lui Hillary Clinton - sau participarea activă în favoarea legalizării avortului sau privind controlul asupra armelor de foc.

În 2018, a denunţat abuzurile pe care le-a suferit din partea producătorului Harvey Weinstein, regretând că nu a făcut acest lucru mai devreme, "pentru toate acele femei care au fost atacate de el după mine", potrivit declaraţiilor acordate ziarului The New York Times.

Actriţa împlineşte miercuri 50 de ani cu gândul poate la cele două "sequel" neconcretizate pentru Kill Bill, peliculă pentru care Tarantino i-a oferit rolul The Bride chiar în ziua în care Thurman sărbătorea 30 de ani.