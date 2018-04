Un alt inculpat celebru 'salută din mers' judecătorii: 'Am schimbat biletele de avion' - unde se află Sergiu Diacomatu

Un alt inculpat celebru pare că 'îi salută din mers' pe judecători. Chiar dacă spune că se va întoarce în România, fostul vicepreşedinte ANRP, Sergiu Diacomatu recunoaşte că se află în Columbia. Sergiu Diacomatu a fost trimis în judecată de procurorii DNA în 29 iulie 2016, în dosarul ANRP, alături de Ioan Oltean, Cătălin Teodorescu și Crinuța Dumitrean.

Acesta este acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În acest dosar este acuzată supraevaluarea de 10 ori, la suma de 108,932 milioane de lei, a unui teren de 61.857 metri pătrați din municipiul Pitesti.

În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Diacomatu a infirmat zvonurile că ar fi în Costa Rica şi spune că va reveni în România. " Nu sunt în Costa Rica, sunt undeva în America Latină, în Columbia. Nu am de gând să fug din România. Am bilete de întoarcere în România. Am schimbat biletele de avion, pe 19 aprilie vin în Bucureşti. Eu nu am nicio condamnare definitivă. Nu e relevant în ce ţară am plecat. Am trei copii în ţară, mă consider nevinovat. Mi s-a făcut o nedreptate iniţial, apoi a doua instanţă mi-a făcut dreptate", a spus Diacomatu.