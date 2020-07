Un alt virus a infectat peste un milion de români (medic)

7%-8% din populaţia României este infectată cu virusul hepatic, iar aceşti oameni trebuie diagnosticaţi, evaluaţi, trataţi, pentru că ei nu stau deoparte şi pot fi infectaţi şi cu alţi viruşi, a explicat dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş", într-un interviu la „Marius Tucă Show”

„Vorbim de un calcul statistic. Cel puţin jumătate de million au hepatită C şi un număr clar mai mare au hepatită B, deci un calcul simplu ne spune că sărim de un million, pacienţi care au virusul Hepatitei B sau C, nu neapărat o formă severă, dar ei trebuie diagnosticaţi, evaluaţi, trataţi. 7%- 8% din populatia Romaniei are Hepatita B sau C. Ne preocupă acest lucru, Institutul Matei Balş a avut ca obiectiv principal alături de HIV-SIDA şi tratarea hepatitelor. Pacientii cu hepatita nu stau deoparte şi în acelaşi timp au şi COVID şi Hepatită şi HIV”, a declarat acesta.

