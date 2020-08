Un avocat RUPE TĂCEREA în dosarul Ayahuasca -Invocă norme ale Consiliul Internațional pentru Controlul Drogurilor pentru ce arată că planta în sine nu e un drog

Avocatul unuia dintre inculpații judecați în dosarul Ayahuasca pentru constituire grup infracțional organizat în legătură cu consumul de substanțe interzise, George Papu, rupe tăcerea și devoalează apărarea pe care o va folosi în sala de judecată pentru apărarea clientului său.

Apărătorul Papu, care îl reprezintă pe britanicul Thomas Lishman, explică în exclusivitate pentru STIRIPESURSE ce argumente are în vedere pentru a cere judecătorilor să îl absolve de vină pe străin sau să stabilească o pedeapsă blândă în cazul acestuia.

Fișă de dosar

DIICOT a anunţat în 5 martie trimiterea în judecată a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness şi Thomas Lishman pentru pentru constituirea unui grup infracţional organizat, punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfăşurarea de operaţiuni privind circulaţia drogurilor de mare risc fără drept, trafic de droguri de mare risc fără drept, introducere în ţară de droguri de mare risc, fără drept, trafic de produse sau substanţe toxice, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

”Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, începând cu anul 2017 şi până la data de 14.12.2019, inculpaţii Y.A.V., L.T.I.M. şi O.G.M au iniţiat o structură de crimă organizată, care a acţionat în mod coordonat atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul altor state (ex. Spania, Olanda, Franţa, Mexic) după reguli bine stabilite, pentru o perioadă de mare de timp, în scopul comiterii mai multor infracţiuni grave privind operaţiuni fără drept cu droguri, pentru a obţine direct beneficii financiare consistente şi indirect informaţii care le-au generat alte foloase materiale”, arăta la acel moment DIICOT.

Sursa citată precizează că, după constituirea grupului infracţional, inculpaţii au cooptat şi alte persoane pentru a sprijini activitatea acestuia prin contribuţii de natură materială, intelectuală sau morală, în vederea asigurării desfăşurării activităţilor ilicite, fiecare participant având un rol prestabilit, cu o arie de activităţi bine definită pentru fiecare din membrii grupării.

Mai precis, explică DIICOT, în dosar, la clinica Vanesei Youness ar fi avut loc adevărate sesiuni ritualice pe parcursul cărora celor care erau prezenți li se ofereau pocale cu fiertură din plante ce conțin substanța incriminată de normele penale românești. Pentru aceste sesiuni „spirituale” Youness și Olteanu ar fi încasat sume uriașe de la clienții clinicii care frecventau aceste ședințe.

Cum se apără Lishman

„Acuzarea susține ca dacă fiertura numita Ayahuasca conține DMT, chiar dacă nu s-a stabilit în ce concentrație (de obicei o doză de 30 ml conține 0.02 %) înseamnă că decoctul (fiertura) este DMT, ceea ce este eronat.

Consiliul International pentru Controlul Drogurilor (INCB) a statuat ca deși decoctul conține in mod natural DMT, cum conțin si citricele, roșiile si alte multe plante, chiar creierul uman conține DMT, Ayahuasca nu se afla pe lista substanțelor aflate sub control internațional, adică nu este drog.

De adăugat ca legea română conține aceleași prevederi ca ale Convenției unice cu privire la stupefiante, din 1961.

Mai precis a preluat toate substanțele prevăzute acolo, fără a adăuga și plante ce conțin DMT.

Precizează INCB ca orice stat poate include pe lista substanțelor aflate sub control național atat plantele din care este preparată Ayahuasca cat și decoctul in sine”, explică avocatul Papu, apărătorul lui Lishman, pentru STIRIPESURSE.

Franța dată exemplu

„Franța și alte țări au facut-o, încadrând plantele si fiertura însă explicit, pe cale legislativă, completând lista substanțelor aflate sub control internațional cu altele in plus, aflate sub control național, considerându-le droguri de risc (usoare) precum canabisul, spre a se diferenția de DMT ul in forma pură sau sintetizată, care este drog de mare risc.

Cu alte cuvinte, preluând ceea ce s-a stabilit pe plan internațional, nu putem ignora si statuările, interpretările date de organismul internațional, care are ca atribuții monitorizarea aplicării convențiilor internaționale in materie de droguri și să interpretăm altfel considerațiile despre droguri și alte plante sau substanțe.

Diferenta este esențială, operațiunile cu droguri de mare risc fiind pedepsite mult mai aspru.

În esența situația este ca în cazul canabisului, care conține THC. Canabisul este drog de risc iar THC drog de mare risc, pedepse diferite, mai mari pentru drogurile de mare risc”, mai arată sursa citată.

Practica instanței supreme

„Înalta Curte de Casație si Justiție a statuat într-o cauză ca dacă nu a fost prelucrat canabisul spre a se obtine THC, nu se poate reține traficul de droguri de mare risc (adică de THC) ci doar de risc, adică operațiunea a vizat doar canabis nu si THC.

Similar, dacă plantele din care este preparat decoctul Ayahuasca si nici acesta nu se afla pe lista substanțe aflate sub control național, nu se poate reține operațiunea privind un drog de mare risc (DMT).

În statele in care plantele din care se prepară decoctul si decoctul in sine nu sunt incluse pe lista substanțe aflate sub control național cei acuzați de operațiuni privind Ayahuasca au fost achitați(Franța înainte de includere, Spania, Chile, Italia) desi au fost trimiși în judecată pe interpretarea ca dacă conține natural DMT este DMT .

In alte tări, precum Peru, ritualul consumarii de Ayahuasca face parte din patrimoniul național pentru proprietățile sale de vindecare a depresiei, dependenței de alcool si in general pentru calitățile in dezvoltarea personală pe care le recunosc cei ce au participat la astfel de ceremonii.

Este cel puțin ciudat ca un stat civilizat ca Peru să laude această fiertură și in România sa se considere ca este nu un drog de risc sau substanță/plantă etnobotanică ori o planta cu proprietăți curative, ci un drog de mare risc”, mai explică apărătorul Papu.

Ce spune DIICOT

În 9 decembrie 2019 organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că inculpatul Thomas Lishman, cetăţean britanic, urmează să coordoneze în România, în perioada 13-15 decembrie 2019, împreună cu inculpata Vanessa Youness, prin intermediul a două companii globale internaţionale, într-o locație ce urmează să fie comunicată ulterior participanților, o ceremonie spirituală cu un ritual specific medicinei amazoniene cu ayahuasca, băutură tradițională folosită de triburi amerindiene ce are ca bază DMT – dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.

Străinul, spun procurorii, își promova evenimentele de acest gen prin intermediul unui website, folosind ca acoperire o firmă de turism, înregistrată în paradisul fiscal Isle of Man, situată în Marea Irlandei.

Sume astronomice pentru o „doză” de ceai

Pentru participarea la evenimentul din România, arată DIICOT, participanții trebuiau să achite suma de 550 de euro de persoană dacă acceptau să fie cazați în camere pentru două persoane sau 1.100 de euro de persoană dacă participantul dorea să fie cazat singur, iar sumele de bani trebuiau virate într-un cont indicat de către organizator.

Înscrierea participanților se efectua prin completarea mai multor date personale pe respectivul website și ulterior prin condiţionarea participării de o recomandare transmisă prin email de un alt participant la un eveniment anterior.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit faptul că cele două companii organizează retreat-uri care au fost interzise de comunitatea internaţională deoarece pun în pericol vieţile participanţilor, iar substanţele halucinogene utilizate în cadrul ritualurilor sunt interzise.

În 14 decembrie 2019, a fost efectuată o percheziţie domiciliară pe raza localitatăţii Răcari, judeţul Dâmboviţa, iar cu ocazia pătrunderii în imobilul percheziţionat au fost identificate spaţii de cazare în clădirea principală a clinicii unde se afla un număr de 42 de persoane printre care şi inculpaţii Gelu Oltean, Vanessa Youness și Thomas Lishman.

Kilograme de plante găsite la percheziții

În urma percheziţiei domiciliare au fost ridicate trei kilograme ayahuasca, ce are ca bază DMT – dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc, precum şi două kilograme de fragmente vegetale ce conţin aceleaşi substanţe.

În 15 decembrie 2019, Tribunalul Braşov a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile, dar aceștia au eliberați ulterior.

