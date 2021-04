Un britanic a ajuns la concluzia că doar rușii au suflet

Britanicul Craig Ashton le-a explicat prietenilor lui de pe Facebook ce înseamnă ”sufletul rus”, ajungând la concluzia că numai rușii au așa ceva, relatează agenția Rambler.ru.

În 2003, când Craig a ajuns pentru prima dată la Moscova, el a auzit că doar rușii au suflet; restul au ”un suflet mărunt”. Acest lucru l-a revoltat foarte tare și a dorit să demonstreze contrariul, scrie vestidinrusia.ro

Dar după 17 ani de la prima cunoștință cu Rusia, Craig a înțeles că sufletul rus este un adevărat fenomen al omenirii.

”Este greu de descris cu exactitate. Este precum vântul. Vântul nu îl vezi, dar efectul poate fi văzut și chiar vântul poate fi simțit”, a explicat britanicul. El susține că a avut de-a face cu efectul sufletului rus generos de mai multe ori. Când veneau vremuri grele în viața lui, apăreau totdeauna, alături de el, oameni altruişti, gata să-l ajute. Și a adăugat că toți rușii au ceva sacru ascuns în adâncul lor, care îi unește pe oameni, de la Kaliningrad la Vladivostok, de la Murmansk până în Crimeea.

Craig crede că rușii nu au primit în dar sufletul chiar atât de simplu, ci ca o răsplată pentru toată suferința lor. Acesta este un fel de moștenire genetică, cu care a fost premiat poporul rus pentru secolele de războaie și necazuri teribile, pentru faptele mari de eroism și realizări.

”Sufletul rus s-a format în timp – în geruri năpranice, în izbe, pe câmpuri, în pădurile și mlaștinile înghețate, sub freamătul șoptit al mestecenilor, sub represiunea țarilor și sub atacurile dușmanilor externi, din toate părțile, sub cupolele mărețelor catedrale și sub zidurile înalte ale kremlinurilor, sub privirea severă, dezaprobatoare a Marivannei (Maria Ivanovna – numele generic pentru o învățătoare – n.r.) în școlile cu disciplină riguroasă, în notele pline de suflet ale cântecelor populare și în cuvintele poeților naționali, și la ferestrele stropite de ploi triste ale blocurilor din noile cartiere. Acolo s-a născut și a înflorit Sufletul rus”, a concluzionat britanicul.