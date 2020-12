Un bucureștean a păcălit o persoană că este broker bursier: a cerut și primit 80.000 de lei pentru 'investiții'

Bărbatul din Bucureşti suspectat de înşelăciune, după ce a pretins că este broker bursier şi ar fi convins astfel o persoană "să investească" aproximativ 80.000 de lei a fost reţinut, relatează News.ro.

"Bărbatul bănuit a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca mâine (marţi - n.r.) să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală", a transmis, luni seară, Poliţia Capitalei.

Poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigare a Criminalităţii Economice au făcut, luni, percheziţii în Capitală într-un dosar de înşelăciune în care un bărbat care se prezenta ca fiind broker bursier ar fi convins o persoană să “investească” suma de aproximativ 80.000 de lei.

Astfel, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, poliţiştii au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătura privată.

Citește și: Bătălia pentru funcţii, neschimbată de peste 100 de ani - 'Cronica' negocierilor PNL-USR-PLUS-UDMR, făcută de I.L. Caragiale

Conform Poliţiei Capitalei, în cursul anului 2020, un bărbat ar fi indus în eroare persoana vătămată, atribuindu-şi calitatea de broker bursier, şi ar fi convins-o să “investească” suma de aproximativ 80.000 de lei. "În cauză exista indicii cu privire şi la existenţa altor persoane vătămate”, precizau poliţiştii.