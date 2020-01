Un controversat primar a fost prins circulând cu viteză și fără RCA la ieșirea din București: E o chestiune de normalitate

Primarul Bacăului, Cosmin Necula, fost la PSD, acum la PRO România, a fost prins în trafic, la ieșirea din București, circulând cu viteză execesivă și fără RCA valabil. Edilul a recunoscut că a greșit și a plătit amenda.

Primarul Bacăului, Cosmin Necula, a fost prins circulând cu viteză excesivă la ieșirea din București, în cursul zilei de duminică. Acesta spune că nu și-a dat seama că este încă în localitate.

La controlul actelor, polițiștii au aflat că edilul nu avea nici RCA valabil.

Cosmin Necula a fost amendat de polițiștii ilfoveni și a rămas fără certificat și plăcuțe de înmatriculare.

„Nu am avut probleme, am fost contravenient. Am plătit amenda, asta e! Din punctul meu de vedere e o chestiune de normalitate, apropo de tot ceea ce înseamnă sancțiuni. Atâta timp cât am greșit e normal să plătesc", a declarat Cosmin Necula, pentru MEDIAFAX.

Pentru contravențiile comise, edilul a plătit o amendă de 600 de lei.

