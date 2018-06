Un cunoscut antrenor român, preia F.C. Voluntari

Tehnicianul Ioan Andone a fost numit manager general al clubului FC Voluntari şi doreşte ca din această postură să califice echipa în play-off-ul Ligiii I şi să câştige Cupa României, în viitorul sezon, relatează news.ro.

Andone se va ocupa de alcătuirea echipei şi de alegerea unui antrenor, până la plecarea în cantonamentul din Slovenia.

"Am acceptat oferta de la Voluntari, e o nouă provocare pentru mine. Nu e de antrenor, ci de manager. E un nou început pentru FC Voluntari după sezonul nu prea bun. Nu prea e de comentat, după două trofee a fost o dezamăgire totală sfârşitul de sezon. Voi avea foarte mult de muncă. Am văzut baza, din fericire antrenori sunt aici foarte mulţi din foştii mei elevi. Sunt convins că ne vor da foarte mulţi jucători din academie. Munca de manager va fi pentru echipa de Liga I. Până vineri va trebui să stabilim un lot de jucători care va pleca în Slovenia. Va fi destul de greu pentru că mulţi sunt la final de contract. Primul jucător care a acceptat provocarea este Costin Lazăr, care a semnat un nou contract valabil un an de zile. Eu sper să-l mai prelungească, pentru că îl vrem cât mai mult timp aici. Cu Sînmărtean s-a discutat şi el se va lăsa de fotbal, iar Cernat va veni la club, să discutăm, nu ştim dacă va mai dori să joace. Eu l-am dorit foarte mult pe Cernat la Dinamo acum doi ani, depinde acum. Sunt cazuri şi cazuri. Ei trebuie felicitaţi pentru ceea ce au făcut aici. Cei care au participat la câştigarea celor două trofee trebuei felicitaţi”, a spus Andone, luni, într-o conferinţă de presă.

Responsabilitatea rezultatelor va cădea în sarcina sa şi a viitorului antrenor, situaţia contractuală a lui Adrian Mutu urmând să fie clarificată la comisiile FRF: "Bineînţeles că eu voi avea responsabilitatea rezultatelor. Vor fi antrenorii de la Liga I şi Liga a III-a, dar eu voi răspunde. Până în week-end luăm o decizie în privinţa antrenorului. Există o discuţie între fostul antrenor şi club. Va hotărî liga. Dacă liga va hotărî să i se dea banii, i se vor da. FC Voluntari va respecta ceea ce a semnat. Dar nu va decide o persoană sau alta, e o comisie, un contract semnat cu multe clauze în el şi o să vedem ce se întâmplă. Discutăm acum, până vineri se va lua o decizie corectă pentru grupul pe care îl creăm noi. Avem discuţii şi cu 3-4 jucătri din străinătate, unul a venit deja, până vineri vom clarifica. Ne ocupăm cum trebuie. Eu o să-i aduc jucătorii pe care cred eu că nu am venit aici să mă fac de râs, nu am niciun interes”.

În ceea ce îl priveşte pe fostul antrenor al echipei, Adrian Mutu, Andone consideră că acesta a eşuat la Voluntari, reuşind să păstreze formaţia în prima ligă doar după disputarea barajului.

"Eu cred că prea repede a intrat, nu s-a acomodat. Eu pot să discut ca antrenor, nu a reuşit. Dacă reuşea, nu intra la baraj. Lotul a fost bun. Când o preiei trebuie să ai experienţă. Şansa a fost că a ajuns la baraj, că putea să fie în Divizia B, nu mai discutam de un nou proiect acum. El a fost un jucător valoros, nu întâmplător a înscris 100 de goluri în Italia şi a ales să vină la Voluntari. Din păcate nu a reuşit. Asta trebuie să-l ambiţioneze. Trebuie să înveţe din greşeli. Când ai fost jucător mare e greu să te duci la B sau C, pentru că tu le ştii pe toate. Uite că nu le ştii pe toate. Niciodată nu le ştii pe toate. El sigur îşi va găsi un club pentru că i se va da o şansă. Dacă nu reuşeşte trebuie să aleagă o altă meserie. Nu ştiu dacă Claudiu Niculescu ar fi făcut mai multe decât Adrian Mutu, posibil doar pentru că el cunoştea lotul. Eu voi apăra antrenorii, dar am înţeles că el a vrut să plece”, a mai spus Ioan Andone.

Obiectivele din viitorul sezon ale echipei FC Voluntari vor fi calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României: "Cunosc ce se întâmplă la club, eu m-am şi mutat aici în Voluntari şi am văzut ce se întâmplă. Cred că vor reuşi rezultate mai bune. Pentru mine, FC Voluntari ar trebui să aibă două obiective, calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României. Sunt obiective îndrăzneţe, dar noi sperăm să aducem ceva jucători care să crească jocul echipei din punct de vedere al calităţii. Acum e şi noroc, îţi trebuie multe lucruri”.

Mijlocaşul Costin Lazăr a declarat că a aşteptat o ofertă de a se întoarce la fosta sa echipă, Rapid, în Liga a III-a, dar în absenţa acesteia a acceptat să continue la Voluntari.

"Cu Ioan Andone am avut şansa să lucrez la Rapid, ne cunoaştem foarte bine, cred că ne vom înţelege foarte bine. Ne aşteaptă o nouă provocare. Pentru mine a fost o ruşine anul trecut să ajungem să jucăm baraj cu o echipă de liga secundă. Chiar am fost foarte dezamăgit, nu mă aşteptam la aşa ceva după câştigarea cupei şi Supercupei. Poate unii dintre noi ne-am relaxat, am zis că e suficient. De la acest an am foarte mari aşteptări, sunt multe schimbări. Îmi doresc să termin cu fotbalul cu capul sus. Probabil că va fi ultimul meu sezon. Aş vrea să agăţ ghetele în cui cu un trofeu. Am aşteptat să vin în Giuleşti, nu a venit o ofertă, eu voi rămâne întotdeauna rapidist, vom vedea ce va fi. FC Voluntari a avut încredere în mine şi au dat dovadă de respect pentru că eu zic că am făcut istorie la acest club, alături de colegii mei. A contat şi venirea domnului Andone”, a spus Costin Lazăr.