Un deputat comunist din Parlamentul de la Chișinău acuză Ucraina de declanșarea 'războiului intern'

Retorica minciunoasă a Rusiei a răsunat astăzi în Parlamentul de la Chișinău. Deputatul BCS Eduard Smirnov a ținut o lecție de ”istorie”, în care a insistat să argumenteze invazia rusă în Ucraina și să numească războiul care a avut loc în țara vecină în perioada 2014-2022 drept un conflict intern, conform deschide.md.

”Războiul pe care l-a dus Ucraina timp de opt ani împotriva a două regiuni ale sale, DNR și LNR, a fost perfid. Este chiar mai perfid decât războiul din 1992, pentru că au fost două acorduri încheiate la Minsk, pe care trebuia să le respecte și nu ar fi fost acum niciun război intern în Ucraina. Războiul care are loc astăzi este tot unul perfid, dar am spus întotdeauna că acest război nu se va încheia cu victoria unei părți. Deja astăzi au loc discuții că trebuie să se ajungă la un acord de pace, așa că am spus întotdeauna că trebuie să respectăm ce este scris în Constituția noastră, acolo este scris că suntem un stat neutru. Și trebuie să ne ghidăm de acest principiu” a declarat, ca întotdeauna în limba rusă, deputatul socialist.

Pe lângă minimalizarea suferințelor cetățenilor R. Moldova în timpul războiului de pe Nistru din 1992, spunând că acel conflict a fost mai puțin perfid decât cel izbucnit în 2014 în Ucraina, el a mai numit ambele războaie drept interne, ignorând implicarea Rusiei în fiecare dintre ele. Smirnov a dat vina pe ucraineni pentru vărsările de sânge, repetând retorica Moscovei că, dacă autoritățile de la Kiev ar fi respectat acordurile încheiate la Minsk, niciun război nu ar fi avut loc. Amintim că aceste acorduri la care s-a referit decanul de vârstă al Parlamentului au fost încălcate în repetate rânduri de separatiștii susținuți de Moscova din Lugansk și Donețk.

Deputatul PAS Lilian Carp a ținut să vină cu o replică la tirada colegului său de Parlament.

”Într-adevăr, e perfid când se începe un război, dar întrebarea e cine e nenorocitul care a început războiul? Și în 1992, cine primul a împușcat polițiștii noștri la Bender, cine-i nenorocitul care a împușcat în polițiști și i-a băgat în mormânt? Cine-i nenorocitul care a băgat aproape 200 de polițiști în mormânt, care s-au dus să apere integritatea R. Moldova? Cine a început asta? Nu vă mai ascundeți după deget. Cine primul a anexat Crimeea? Cine a format tot felul de republici separatiste pe teritoriul tuturor țărilor din spațiul ex-sovietic, începând cu Karabahul de Munte, Transnistria, apoi Lugansk și altele? Cine-i nenorocitul? Lăsați voi perfiditatea, desigur că e perfid războiul, dar trebuie să spunem și numele nenorocitului care a început și a făcut aceste lucruri” a declarat Carp.

Amintim că, potrivit Articolului 140 a Codului Penal, propaganda războiului, răspîndirea de informaţii tendenţioase ori inventate, instigatoare la război sau orice alte acţiuni orientate spre declanşarea unui război, săvîrşite verbal, în scris, prin intermediul radioului, televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace, acțiuni săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică, se pedepseşte cu amendă de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.