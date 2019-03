Un lider social-democrat numește PSD 'cel mai pro-european partid' - Sunt europarlamentari, adversari politici, care denigrează România

Rovana Plumb a declarat, duminica, la Brăila, ca PSd este cel mai pro-european partid, mentionand ca sunt europarlamentari care denigreaza Romania. Ministrul Fondurilor Europene spune că parcursul european este ireversibi.

"PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima oară de necesitatea ca România să fie membră a Uniunii Europene. Parcursul european al României este ireversibil. Cu părere de rău vă spun însă că sunt europarlamentari, adversari politici, care denigrează România, care votează împotriva României. Acest lucru este inacceptabil, nu există nicio justificare să votezi împotriva propriei ţări. Trebuie să trimitem în Parlamentul European patrioţi. România are nevoie de patrioţi în instituţiile europene. Avem în Brăila 534 de obiective finanţate din fonduri europene, în valoare de peste 1,1 miliarde lei. Toate sunt în curs în implementare. La podul peste Dunăre se lucrează la aplicaţia pentru finanţarea UE, sperăm să fie gata în primul semestru al acestui an", a declarat Rovana Plumb, la Conferinţa extraordinară de alegeri a conducerii PSD Brăila, potrivit Agerpres Pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD Brăila, care numără 10.000 de membri activi, s-a înscris un singur candidat, şi anume senatorul Ion Rotaru, cel care a condus filiala şi înainte ca această poziţie să fie preluată de fostul premier Mihai Tudose."Ion Rotaru este un bun coleg, un om profesionist, mă bucur enorm de mult că îşi va asuma conducerea PSD Brăila, o organizaţie puternică. Vă respect şi vă stimez. Sunteţi o organizaţie mare, împreună facem parte din cel mai mare partid din România. Educaţia şi sănătatea sunt domenii prioritare în care PSD investeşte", a spus Rovana Plumb.La Conferinţa extraordinară de alegeri de la PSD Brăila au mai fost prezenţi secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, şi ministrul Apărării, Gabriel Leş.

Citeste si Ludovic Orban despre concedierile din administrație: 'Depinde pe cine dau afară. Dacă dau afară beizadelele PSD-iste poate fi o măsură bună'



Ion Rotaru a amintit că, din păcate, organizaţia judeţeană a PSD Brăila a fost "părăsită" de doi parlamentari, cu referire la Mihai Tudose şi Emiliana Meiroşu, care au plecat la Pro România, motiv pentru care a propus să fie revizuită Legea alegerilor parlamentare, în sensul ca astfel de "surprize" să nu mai apară.



Câţiva zeci de protestatari s-au aflat în faţa sălii unde se desfăşoară conferinţa şi au scandat lozinci împotriva PSD şi a preşedintelui Liviu Dragnea.



În deschiderea conferinţei, în timp ce vorbea senatorul Ion Rotaru, un bărbat care se afla în sală a început să strige lozinci anti-PSD. "Nu avem case! Nu avem ce mânca!'', le-a reproşat bărbatul social-democraţilor. Câţiva participanţi la eveniment l-au luat pe bărbatul nemulţumit şi l-au evacuat din sală, închizând uşile.



Fostul preşedinte al social-democraţilor brăileni, Mihai Tudose, care a avut cinci mandate de deputat din partea PSD Brăila, a demisionat din partid pe 29 februarie şi s-a alăturat echipei Pro România.