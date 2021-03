Un nou atac antiasiatic a avut loc la New York, în apropiere de Times Square

Poliţia newyorkeză (NYPD) a postat pe Twitter o înregistrare video care surprinde un bărbat care loveşte puternic o femeie de origine asiatică, în centrul Manhattanului, şi a emis un mandat de căutare, în urma acestui incident, ultimul dintr-o serie de violenţe antiasistice, care inflamează Statele unite, relatează AFP, potrivit News.ro.

În aceste imagini, surprinse de camere de supraveghere luni, din interiorul unei clădiri aflate în apropiere de Times Square, apare o femeie în vârstă de 65 de ani, potrivit poliţiei, care mergea, şi un bărbat care se apropie brusc de ea, o îmbrânceşte la pământ şi apoi o loveşte cu picioarele în cap, după care pleacă.

În imagini apare un bărbat care asistă la scenă din interiorul clădirii, căruia i se alătură rapid alt bărbat.

Citește și: Prins fără mască de protecție, Vlad Voiculescu e furios pe protestatarii care au scandat împotriva medicilor! ‘Sunt consternat și furios’

În timp ce agresorul se îndepărtează, unul dintre bărbaţi închide uşa imobilului, aparent fără să facă nimic pentru a o ajuta pe femeie, întinsă pe jos.

Victima, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a fost spitalizată cu pelvisul fracturat şi răni multiple, a anunţat marţi poliţia. Starea sănătăţii femeiii era stabilă marţi.

Agresorul a proferat insulte antiasiatice la adresa victimei, precizează poliţia, iar unitatea specială însărcinată cu infracţiuni rasiste a fost însărcinată cu ancheta.

Această unitate caută în continuare alt bărbat, care a lovit o femeie într-o staţie de metrou din Manhattan, sâmbătă seara. Această femei nu a fost rănită grav şi a refuzat orice asistenţă medicală. Bărbatul căutat a proferat, la rândul său, insulte antiasiatice, a precizat un purtător de cuvânt al NYPD.

”EPIDEMIE”

Primarul New Yorkului Bill de Blasio a denunţat marţi atacul care a avut loc o zi înainte drept ”oribil” şi ”dezgstător”, iar guvernatorul statului New York Andrew Cuomo l-a denunţat drept ”absolut îngrozitor”.

”Violenţa împotriva comunităţi iasiatice este, din nefericire, pe cale să devină o epidemie în statul nostru şi în ţara noastră. Trebuie ca asta să înceteze”, denunţă înr-un comunicat Cuomo.

”Trebuie să le înfruntăm împreună şi să denunţăm pe o singură voce ura şi violenţa, sub toate formele lor, oriunde le vedem”, îndemană el.

Bill de Blasio a îndemnat orice persoană martoră la astfel de violenţe ”să strige, literalmente”, pentru a ”perturba” agresorul şi a ”atrage atenţia”.

New Yorkul, la fel ca alte metropole americane, înregistrează în ultimele luni o intensificare a infracţiunilor vizând persoane de origine asiatică, alimentată de către fostul preşedinte Donald Trump, care cataloga frecvent covid-19 drept ”virusul chinez” sau ”ciuma chineză”.

La 15 martie, un bărbat a ucis opt persoane - inclusiv şase femei de origine asiatică - în regiunea Atlantei.

Poliţia newyorkeză şi-a consolidat prezenţa în cartiere cu populaţie asiatică importantă. Patrule de voluntari s-au format în anumte cartiere, pentru a oferi asigurări populaţiei.

MANIFESTAŢII DE SOLIDARITATE

Mai multe manifestaţii de solidaritate faţă de comunitatea asiatică au fost organizate, la care au participat personalităţi, precum pastorul Al Sharpton, un simbol al luptei împotriva rasismului, sau candidaţi la primăria New Yorkului.

Cea mai mare metropolă americană are peste un milion de locuitori de origine asiatică.

În săptămâna 15-21 martie, poliţia newyorkeză a înregistrat nouă infracţiuni ”motivate de ură”, o creştere extrem de puternică faţă de cele trei înregistrate în aceeaşi perioadă a lui 2020, potrivit statisticilor oficiale.

”Am cunoscut perioade în care au avut loc atacuri împotriva muslmanilor newyorkezi, împotriva sikhs newyorkezi, evreilor newyorkezi”, a subliniat marţi primarul oraşului.

”Ceea ce funcţionează este solidaritatea, oamenii care se implică pentru a se ajuta unii pe alţii (...), pentru a fi activi şi nu pasivi”, a subliniat el.

BRUTAL: 65-year-old Asian American woman viciously attacked in New York City and told, “You don’t f#cking belong here.”



Worse - building security did not come to her aid.



(via @CeFaanKim) pic.twitter.com/8wy1ORUr56