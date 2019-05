Un nou sezon al emisiunii 'Keeping Up with the Kardashians' va începe duminică - VIDEO

Sezonul cu numărul 16 al emisunii „Keeping Up with the Kardashians” va începe duminică, la ora 22.00, la postul E!, potrivit news.ro.

Un episod din cea mai de succes emisiune a postului de televiziune va putea fi urmărit în fiecare duminică.

Întreaga familie îşi face bagajele şi pleacă în Bali. Kourtney pare că se împacă pe deplin cu noul stil de viaţă al familiei ei „moderne” alături de Scot. Între timp, Khloé se confruntă cu maternitatea, în timp ce încercă să facă faţă amalgamului de emoţii generate de problemele din relaţie.

Reality show-ul cu una dintre cele mai bogate familii din America, Kardashian-Jenner, a debutat pe 14 octombrie 2007 la E! Entertainment.