Un psihiatru din New York afirmă că visează să 'împuște în cap orice alb care îi stă în cale', la o conferință organizată de Yale

Un psihiatru din New York declara în timpul unei conferințe organizate de Yale School of Medicine în aprilie că are fantezii în care își imaginează că „golește un încărcător de pistol în capul oricărui alb care i-ar sta în cale”. Dr. Aruna Khilanani a rostit discursul rasist – în care a menționat și că albii „îi fac sângele să fiarbă” și „sunt dezaxați mintal, nu de ieri de azi” – la Centrul de Studii pentru Copii care aparține instituției membră a Ivy League.

Înregistrarea audio a fost postată online de Bari Weiss, fostă jurnalistă la New York Times. Ea a etichetat discursul „Problema psihopatică a minții albe” și a setat „obiective de învățare” cum ar fi „Identificarea lipsei de empatie a albilor pentru problema persoanelor de culoare drept o problemă” și „A înțelege cum oamenii albi sunt psihologic dependenți de furia născută în cei negri”.

„Noi suntem calmi, suntem generoși, prea generoși, iar când ne înfuriem, ei folosesc asta pentru a demonstra că suntem nebuni și avem probleme emoționale”, spune Khilanani. „Nimic nu mă înfurie mai mult decât o persoană albă care îmi spune să nu fiu furioasă”, completează ea, înainte să menționeze că și-a îndepărtat „sistemic” toți prietenii albi, în urmă cu „aproximativ cinci ani”.

„Nu mă mai uit la știri. Este spre binele public. Aveam fantezii în care goleam un încărcător de pistol în capul unui alb care mi-ar fi stat în cale, îngropam cadavrul și mă ștergeam pe mâini de sânge, părăsind locul fără să simt vreo vină. Am făcut lumii o favoare”, spune ea.

Psihiatrul, care menționează pe profilul de pe site-ul Independent Doctors of New York că „este expert în tratarea pacienților care au probleme în a-și înțelege propria identitate”, susține că Yale i-a promis să publice înregistrarea discursului imediat după conferință.

După mai multe amânări, a fost făcut disponibil doar pentru uz intern, pentru cei din cadrul instituției.