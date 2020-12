Un renumit producător german de ornamente de Crăciun se declară în insolvenţă din cauza pandemiei

Kaethe Wohlfahrt, un renumit producător german de ornamente de Crăciun ale cărui produse se vând în fiecare an cu ocazia târgurilor de Crăciun, a anunţat luni că a cerut plasarea sub protecţia legii insolvenţei din cauza pandemiei care i-a provocat o gaură în planul de afaceri, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Un tribunal din oraşul Ansbach a acceptat cererea companiei de plasare sub protecţia legii insolvenţei, decizie care va permite companiei să înceapă restructurarea înainte de a intra oficial în insolvenţă.

Compania Kaethe Wohlfahrt realizează o parte importantă de vânzări cu ocazia târgurilor de Crăciun din Germania, care se organizează în fiecare an în perioada noiembrie-decembrie. Însă în acest an, aceste târguri au fost anulate din cauza pandemiei. Chiar dacă târgurile ar fi fost autorizate, multe din ornamentele vândute de Kaethe Wohlfahrt erau cumpărate în mod normal de turişti, însă numărul acestora a scăzut dramatic în 2020 din cauza restricţiilor de călătorie şi a îngrijorărilor cu privire la coronavirus.

Compania avertizase încă înainte de sezonul de Crăciun că se aşteaptă ca vânzările sale să scadă în acest an cu câteva milioane de euro. Toţi cei 300 de angajaţi ai Kaethe Wohlfahrt sunt în şomaj tehnic sau lucrează în program redus. În plus, în acest an nu au mai fost angajaţi sute de muncitori sezonieri ca în alţi ani.



Într-un an normal, Kaethe Wohlfahrt avea standuri la 60 de târguri de Crăciun din Germania. Deşi în acest an vânzările pe Internet ale companiei sunt cu 80% mai mari decât într-un an normal, acest lucru nu a putut compensa pentru vânzările pierdute din cauza anulării târgurilor de Crăciun.