UN SECOL, atât mai au de așteptat bucureștenii: Nicuşor Dan a făcut calculele

Dacă va continua în ritmul actual, înlocuirea conductelor învechite ale reţelei de termoficare va dura o sută de ani, a declarat sâmbătă deputatul de Bucureşti Nicuşor Dan, care a pledat pentru o reparare mult mai rapidă a sistemului de distribuţie.

"Dacă vor continua în ritmul în care au lucrat în ultimii trei ani, ar dura o sută de ani, pentru că - grosier vorbind - sunt 1.000 de kilometri de reţea şi ei au schimbat 30 în trei ani. Regula de trei simplă spune că ar dura 100 de ani. În primul rând, trebuie să plecăm de la singura ipoteză posibilă, aceea a sistemului de încălzire centralizată, pentru că altfel - dacă e să trecem pe centrale individuale - în primul rând, devenim şi mai poluaţi decât suntem ca oraş. În al doilea rând, nu se poate face asta în mod concret mai devreme de zece ani. Trebuie să existe un sistem centralizat", a afirmat el, în cadrul unei conferinţe de presă.

Nicuşor Dan a mai spus că, în ce priveşte alimentarea zonei de nord a Capitalei, trebuie analizat dacă este mai profitabilă păstrarea reţelei actuale sau stimularea deschiderii unor noi centre de producţie.

"Trebuie, în special în zonele de sud şi vest, să păstrăm sistemul actual, în sensul în care Municipalitatea să preia agentul termic de la ELCEN. Fie, într-un viitor puţin mai îndepărtat, să preia activele de la ELCEN, bineînţeles, plătind pentru ele. Acum nu are banii. Asta înseamnă repararea mult mai rapidă a sistemului de distribuţie. În ce priveşte zonele de nord, până la care reţeaua este foarte lungă, trebuie să ne gândim - iar acesta este un calcul pe care trebuie să îl facem cu toate cifrele pe masă - dacă păstrăm reţeaua până la ele sau stimulăm dezvoltarea unor noi centre de producţie, care să fie deschise eventual privaţilor, care se mişcă mult mai repede decât autoritatea şi au şi bani", a spus el.

Deputatul independent a apreciat că Bucureştiul se află "într-o situaţie disperată", în condiţiile în care RADET a intrat în faliment, iar STB se află "în incapacitate de a-şi plăti datoriile şi tocmai şi-a pus sediul şi o parte din mijloacele de transport ca garanţie" pentru aceste datorii.

"Avem un mare risc de incapacitate de plată. Am avertizat încă de la începutul anului că încasările au fost mult prea optimiste faţă de ce se putea încasa. Avem cartiere întregi fără apă caldă, spitale fără apă caldă. Avem aceeaşi problemă a traficului pe care am avut-o la începutul acestui an. Avem, în plus, un infringement pe calitatea aerului", a declarat Nicuşor Dan.

