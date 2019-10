Un senator USR cere demisia șefului Romsilva pentru negarea tăierilor ilegale de păduri

Senatorul USR Mihai Goțiu îi cere demisia directorului general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, acuzându-l că neagă majoritatea tăierilor ilegale de păduri din România și că astfel este complice la acestea, potrivit Mediafax.

"Sunt absolut mincinoase și sfidătoare afirmațiile șefului Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, făcute într-o conferință de presă, potrivit cărora din pădurile administrate de Romsilva s-ar tăia ilegal doar între 40.000 și 50.000 de mc/an. (...) D-le Mihăilescu, negarea tăierilor ilegale de păduri echivalează vă prezintă drept complice a tăierilor ilegale din curtea Romsilva. M-aș fi așteptat să veniți într-o conferință de presă cu măsuri pentru stoparea furtului de păduri. În lipsa lor, vă solicit demisia!", a scris, duminică, pe Facebook, Mihai Goțiu.

Acesta transmite că, recent, Ministerul Apelor și Pădurile a confirmat că în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului s-a desfășurat "o intensă activitate infracțională".

Citește și: Klaus Iohannis va avea iar consultări cu partidele parlamentare; Președintele va desemna un premier, marți

"Afirmațiile vin la mai puțin de o săptămână de când, într-un răspuns oficial pe care l-am primit de la Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP), se confirmă faptul că sub administrarea Romsilva în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului s-a desfășurat o intensă activitate infracțională (cu dosare penale deschise) și contravențională. Iar Romsilva nu a fost trasă la răspundere. În urmă cu doar două săptămâni, într-un alt răspuns, o altă anchetă a Corpului de control al MAP, pe care am solicitat-o, a confirmat activitatea infracțională legată de tăierile ilegale de păduri de pe Valea Topologului. Și am arătat că lemnul tăiat ilegal avea avize de transport legale (!?). Tot recent, o investigație Recorder a demonstrat modul în care se fură lemnul din pădurile Bucovinei", a notat acesta.

De asemenea, Mihai Goțiu îl acuză pe Gheorghe Mihăilescu că minte în privința defrișărilor din proprietatea Romsilva.

"Datele oferite de Inventarul Forestier Național (IFN) arată că anual, din pădurile României, se fură aproximativ 9 milioane de mc/anual. ONG-urile de mediu prezintă date care ajung chiar la 20 de milioane de mc/anual. Iar oricine merge într-o pădure poate vedea dezastrul. E drept, Romsilva păstorește aproximativ jumătate dintre pădurile României. Dar a pretinde că dezastrul total e doar în cealaltă jumătate, iar din jumătatea din curtea Romsilva se taie doar câte «un fag sau un molid de 8 cm»/ha (conform șefului Romsilva) e absolut jenant și mincinos. Și e o complicitate uriașă în susținerea tăierilor ilegale de păduri faptul că tocmai angajații Romsilva de bună-credință, cei care se implică pentru respectarea legilor și protejarea pădurilor de tâlhari, ajungând să fie victimele acestora, sunt cei puși la colț de șefimea Romsilva, băgați în anchete disciplinare și marginalizați", arată mesajul lui Goțiu.