Un soldat ucrainean din oțelăria Azovstal cântă melodia Ucrainei, în timp ce se aud bombele pe fundal/ Video

Imagini cu un soldat ucrainean în oţelăria Azovstal din Mariupol, cântând melodia câştigătoare a Eurovisionului, “Stefania”, au apărut duminică seară în social media.

Apărătorul din Azovstal poate fi văzut cântând în timp ce pe fundal se aud bombardamente.

“În acest fel, soldaţii ucraineni i-au mulţimit trupei Kalush pentru susţinerea de la Eurovision şi pentru apelul către întreaga lume pentru a fi ajutaţi apărătorii Mariupolului”, notează The New Voice of Ukraine.

The Azovstal defender sings "Stefania" to the sounds of bombing ????



In this way, Ukrainian soldiers thanked the Kalush band for their support at Eurovision and the worldwide call to help the defenders of Mariupol.



Video: kztsky / Instagram pic.twitter.com/XukUQAXbJe