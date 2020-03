Un spectacol despre un atac nuclear a fost disfuzat online de primul 'teatru de carantină' din Ungaria

Mai mulţi actori au înfiinţat primul "teatru de carantină" din Ungaria, care a transmis prin intermediul unui streaming pe Facebook un spectacol despre un bărbat şi o femeie ajunşi într-un adăpost subteran după un atac nuclear şi care trebuie să se adapteze la noile lor condiţii de viaţă, informează Reuters, citată de Agerpres.

Acest spectacol cu două personaje a fost difuzat online luni, cu doar câteva ore înainte ca guvernul ungar să închidă graniţele ţării pentru toţi cetăţenii străini, după ce a închis deja toate şcolile, în încercarea de a limita răspândirea noului tip de coronavirus.Spectacolul "After the End", de Dennis Kelly, este de o actualitate tulburătoare şi poate să îi ajute pe spectatori să reflecteze asupra noii situaţii mondiale, a declarat regizorul său, Laszlo Magacs.Artistul a dezvăluit că ideea unui astfel de spectacol i-a venit după ce teatrele din Ungaria au fost închise. Actorii joacă pe un vas, denumit "TRIP", în trecut un popular teatru şi spaţiu cultural, ancorat pe ţărmul Dunării în Budapesta, şi care a rămas în prezent fără spectatori."Despre ce ne vorbeşte arta? Arta oferă... exemple care ne ajută să ne trăim vieţile. Această piesă de teatru, 'After the End', este despre interacţiunea dintre doi oameni într-un spaţiu închis", a spus regizorul ungar.

Citeşte şi: COVID-19 îi sperie și pe teroriști: Gruparea Stat Islamic şi-a avertizat membrii să evite Europa



"Este despre toleranţă, despre a fi atenţi unul cu celălalt, despre frustrarea apărută după închiderea noastră într-un spaţiu mic şi despre jocul psihologic dintre doi oameni atunci când nu există nicio modalitate pentru a te descărca", a adăugat Laszlo Magacs.



Cei doi actori au jucat pentru prima dată în acest spectacol, un show despre Louise, angajata unui birou, care ajunge într-un adăpost nuclear alături de un coleg dintr-un alt departament, în anul 2008. În prezent, la 12 ani după acea premieră, spectacolul capătă un înţeles cu totul nou prin prisma actualei situaţii mondiale.



"Această tânără femeie de succes ajunge dintr-o dată într-o situaţie în care îşi pierde controlul", a declarat Annamaria Lang, interpreta personajului Louise.



"E un spectacol despre cum putem să ne adaptăm, cât de flexibili suntem şi cum putem să ne păstrăm bunul-simţ", a adăugat ea.



Teatrul ungar a difuzat primul act din acest spectacol luni seară şi intenţionează să îl difuzeze prin streaming pe cel de-al doilea marţi seară, după ce guvernul local a închis toate cinematografele, teatrele şi spaţiile de divertisment.



Laszolo Magacs spune că artiştii vor respecta aceste reguli, dar vor continua şi să joace pentru publicul lor cât mai mult timp posibil.



Acelaşi colectiv artistic intenţionează să pună în scenă şi spectacolul "Ciuma", după romanul omonim al scriitorului Albert Camus, publicat în 1947, ce spune povestea unei epidemii de ciumă care izbucneşte într-un oraş din Algeria.