Una dintre prezentatoarele știrilor PRO TV s-a măritat a doua oară: Soțul e POLIȚIST și cântăreț rock / FOTO

O celebră vedetă a celor de la ProTV s-a decis să se căsătorească pentru a doua oară. Imediat după eveniment, aceasta a făcut şi primele dezvăluiri. Este vorba despre prezentatoarea Andreea Marinescu. Aceasta şi-a unit destinul cu Adi Tiulescu, după ce în primăvara anului trecut l-a născut pe băiețelul lor, Marc Armin.

Andreea Marinescu și Adi s-au cununat religios în acest weekend, iar vedeta de la Pro tv a publicat prima imagine în care cei doi apar alături de nași. ”Acea zi frumoasă care întrece orice aşteptare.”, a scris ea în dreptul fotografiei în care apare alături de Adi Tiulescu, bărbatul căruia i-a dăruit de curând un copil.

”Ea ştie exact cum sunt. Buchetul a spus totul despre mine. Şi e perfect. Naşa mea, mama mea spirituală, a fost de vis.”, a scris Andreea Marinescu în dreptul imaginii în care apare buchetul ei.

Prezentatoarea a născut la Maternitatea Polizu din Capitală.„Nașterea a fost foarte ușoară, iar familia noastră s-a mărit cu încă un băiețel pe care îl iubim nespus de mult! Marc Armin este guraliv ca mine și a avut 3 kilograme la naștere. A primit nota 10 atât de la medici, cât și de la Vladimir, fratele lui, care este complet cucerit de Marc și îi spune numai “adorabilul meu”.”, a spus Andreea.

Adi Titulescu, soţul vedetei, este un politist criminalist. Acesta este pasionat de muzica rock si, in timpul sau liber, canta intr-o trupa. Prezentatoarea de stiri mai are un copil in varsta de 7 ani. Aceasta a fost casatorita, in urma cu 10 ani, cu un coleg de breasla. Numele lui este Paul Rosca si prezenta, la vremea respectiva, rubrica meteo la acelasi post tv. Cei doi au un baiat impreuna, pe nume Vladimir.