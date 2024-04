Unai Emery și-a prelungit contractul cu Aston Villa până în 2027

Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, și-a prelungit contractul cu clubul până în 2027. Villa se afla pe locul 16 în Premier League și se lupta să evite retrogradarea când spaniolul a preluat funcția de la Steven Gerrard în noiembrie 2022, potrivit mediafax.

Emery, în vârstă de 52 de ani, a provocat o schimbare remarcabilă și a condus Villa la un loc șapte pentru a se califica în Liga Conferințelor Europa, prima participare a clubului în fotbalul european din 2010-11.

În acest sezon, echipa se află pe locul patru în Premier League și are în vizor calificarea în Liga Campionilor. Au șase puncte avans față de Tottenham, care are două meciuri în plus.

Renumit pentru experiența sa în competițiile europene, Emery a condus Villa și în semifinalele Ligii Conferințelor, unde va înfrunta echipa greacă Olympiakos, cu speranța de a ajunge în prima finală europeană din 1982.

Emery a câștigat Europa League în trei sezoane consecutive cu Sevilla, înainte de a ridica trofeul și în 2021 cu Villarreal.

El a petrecut 18 luni la conducerea lui Arsenal, care a fost considerată în general un eșec, deoarece Gunners a terminat pe locul cinci în Premier League și a ajuns în finala Europa League 2019, unde a pierdut în fața lui Chelsea.

Aston Villa a acumulat 115 puncte în Premier League de la numirea sa. Doar Manchester City, Arsenal și Liverpool au acumulat mai multe.

Emery are cel mai bun record de puncte pe meci dintre toți managerii lui Villa din era Premier League (1,95 pe meci), obținând 35 de victorii în 59 de meciuri (59%).

Villa întâlnește Chelsea, Brighton, Liverpool și Crystal Palace în ultimele patru meciuri de campionat din acest sezon, în timp ce își continuă tentativa de a concura în competiția de top a Europei pentru prima dată din sezonul 1982-83.