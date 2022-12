Undă de șoc în lumea cripto: cea mai mare bursă de schimb își oprește retragerile, totul după un atac cibernetic

Continuă loviturile pentru industria cripto la nivel mondial! Directorul executiv al Binance, cea mai mare bursă de schimb pentru criptomonedă, a comunicat că retragerile au fost oprite pe perioada investigaţiei asupra unui atac cibernetic asupra centrului din Ankara, relatează Rador.

Changpeng Zhao a scris pe Twitter că analiza iniţială sugerează că a fost atacat un cod privat, care permite utilizatorilor să semneze tranzacţiile.

Possible hacks on Ankr and Hay. Initial analysis is developer private key was hacked, and the hacker updated the smart contract to a more malicious one. Binance paused withdrawals a few hrs ago. Also froze about $3m that hackers move to our CEX.