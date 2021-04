'Unde e când animalul ăsta nu lasă morții?' - Marcel Ciolacu nu s-a mai putut abține și a tunat la adresa lui Klaus Iohannis și Vlad Voiculescu

Marcel Ciolacu s-a dezlănțuit, luni seara, la adresa ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după ultimele evenimente din sănătate, care au culminat cu evacuarea dramatică de la Spitalul Foișor. Liderul PSD l-a numit ”animal” pe Voiculescu, împotriva căruia PSD a depus o nouă moțiune simplă, a doua de când Voiculescu este ministru.

”A dovedit că nu are nimic sfânt pe lumea asta. Îi tratează și pe morți și pe vii la fel. E de bun simț să depunem o moțiune simplă. Se confirmă că după ce am pierdut transplantul pulmonar, pierdem și transplantul osos. Am înțeles că este ordin și pentru Fundeni, pentru tratarea cancerului, să pierdem și transplantul de ficat și rinichi. De când e ministru, nu a făcut nimic, a boicotat tot. Nu a plătit cadrele medicale, care făceau campania de vaccinare.

Ipocrizia PNL o vom vedea la moțiunea simplă. Nu poți doar să minți românii. Domnul Rareș Bogdan și alții spuneau ceva în spațiul public. Atributul de a schimba un ministru e al premierului. Am ajuns pe locul 10 la mortalitate la nivel mondial. Unde vrem să ne ducem?

Ei au fost susținuți de grupul minorităților. O să vedem dacă grupul minorităților poate să mai tolereze așa ceva. Grupul UDMR poate să mai tolereze la Sănătate un astfel de om?

Acesta este planul de a distruge sistemul public de sănătate! Unde e domnul Iohannis, care ieșea zilnic cu PSD? Unde e când animalul ăsta nu lasă morții? Unde e conducătorul iubit al nației române?”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.