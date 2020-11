UNIQA raportează un profit net de 3,2 milioane de euro

Profitul net cumulat al celor două companii UNIQA - UNIQA Asigurări şi UNIQA Asigurări de viaţă - se situează la nivelul de 3,2 milioane euro, conform IFRS, în primele 9 luni din 2020, în condiţiile creşterii volumului de daune pe segmentul asigurărilor auto, după ridicarea restricţiilor de mobilitate aplicate în perioada stării de urgenţă.

La finalul primelor 9 luni din 2020, volumul primelor brute subscrise în total de cele două companii UNIQA se situa la nivelul de 70,2 milioane euro, conform IFRS, cu 4 procente mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior, sub impactul accentuării efectelor generate de măsurile de reducere a ponderii asigurărilor RCA şi asigurărilor auto facultative pe segmentul de leasing în cadrul portofoliului companiei, dar şi pe fundalul contextului creat de pandemie, informează un comunicat al UNIQA, remis luni AGERPRES.

Astfel, UNIQA Asigurări a raportat în primele 9 luni din 2020 o creştere de 10% pe segmentul de asigurări non-auto, comparativ cu perioada similară din anul anterior, înregistrând prime brute subscrise în valoare de 26,1 milioane euro pe această linie de activitate, conform IFRS.La rândul său, UNIQA Asigurări de viaţă a continuat creşterea pe segmentul de produse tradiţionale în trimestrul al treilea din 2020, aceasta linie de business susţinând activitatea companiei cu un avans de 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. La finalul primelor 9 luni din 2020, compania a înregistrat un volum de prime brute subscrise din asigurările de viaţă în valoare totală de 12,6 milioane euro, conform IFRS, cu 7% sub cea înregistrată în acelaşi interval din 2019."Profitul net cumulat al celor două companii UNIQA în primele 9 luni din 2020 se situează la nivelul de 3,2 milioane euro, conform IFRS. UNIQA păstrează în focus nevoile clienţilor generate de contextul actual şi a lansat un nou produs pentru asigurarea completă a locuinţei, care oferă nivelul maxim de protecţie, fiind simplu de ales şi uşor de folosit. În trimestrul al treilea din 2020, UNIQA Asigurări şi UNIQA Asigurări de viaţă au păstrat în focus stabilizarea rezultatelor sub impactul actualului context generat de pandemie, precum şi accelerarea diversificării portofoliului pentru susţinerea unei dezvoltări durabile a activităţii", se menţionează în comunicat.Asigurările non-auto au înregistrat în primele 9 luni din 2020 un avans de 10%, comparativ cu perioada similară din anul anterior, segmentele cu cea mai importantă contribuţie la această creştere continuând să fie asigurările de locuinţă (+10%), incendiu (+39%) şi răspunderi (+47%).În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, după ce evoluţia pe acest segment a fost impactată de contextul stării de urgenţă, intervalul iulie - septembrie a adus o redresare a rezultatelor, în special pe canalul bancassurance. Activitatea pe segmentul asigurărilor de viaţă a fost susţinută, în continuare, de vânzarea produselor tradiţionale, care a înregistrat un avans de 2,5% faţă de acelaşi interval din 2019."Pentru segmentul asigurărilor de viaţă, lunile de vară au adus o revenire spectaculoasă, în special în zona bancassurace, ceea ce ne oferă încredere pentru rezultatele sfârşitului de an. Ne aşteptăm ca asigurările de viaţă să continue trendul înregistrat în ultimele două luni. Rămânem alături de clienţii noştri cu soluţii de protecţie inovatoare, adaptate nevoilor generate de noua realitate", a precizat Valentin Coroiu, CEO UNIQA Asigurări de viaţă.În ceea ce priveşte costurile administrative, UNIQA Asigurări şi UNIQA Asigurări de viaţă au continuat să investească în calitatea experienţei oferită clienţilor, încheind primele 9 luni ale anului curent la un nivel situat cu 1,4 puncte procentuale peste cel înregistrat în aceeaşi perioadă din 2019.Potrivit datelor recent publicate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, UNIQA se numără în continuare printre companiile de asigurări din România faţă de care clienţii îşi exprimă cele mai puţine nemulţumiri. Astfel, la finalul trimestrului al treilea din 2020, UNIQA Asigurări şi UNIQA Asigurări de viaţă au înregistrat un număr total de 179 de reclamaţii, în scădere comparativ cu situaţia din aceeaşi perioadă a anului anterior.UNIQA Insurance Group operează pe piaţa românească din 2008, oferind toate formele de asigurări de bunuri, de răspundere şi de persoane. În 2010, UNIQA a început operaţiunile pe piaţa asigurărilor de viaţă, lansând compania UNIQA Asigurări de viaţă, cu produse de asigurare de viaţă mixte, la termen şi de grup.UNIQA Insurance Group, cu sediul central în Austria, este unul dintre cele mai importante şi dinamice grupuri de asigurări din Europa Centrală şi de Est. Cu aproximativ 21.300 de angajaţi, UNIQA oferă servicii de asigurări pentru 15,5 milioane de clienţi în 18 ţări. În Austria, UNIQA deţine o cotă de piaţă de 22%. UNIQA operează în 18 ţări din Europa Centrală şi de Est: Austria, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Kosovo, Croaţia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Cehă, Ucraina, Ungaria, Elveţia şi Liechtenstein.