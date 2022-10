Uniunea Europeană pompează alte 5 miliarde de euro în Ucraina

Uniunea Europeană a semnat un pachet de asistenţă financiară pentru Ucraina în valoare de cinci miliarde de euro (4,88 miliarde de dolari), a declarat luni comisarul european pentru Comerţ, Valdis Dombrovskis, relatează CNN, potrivit news.ro.

”Memorandumul de înţelegere privind acordarea de 5 miliarde de euro în asistenţă macrofinanciară” Ucrainei a fost semnat de UE, a declarat premierul ucrainean Denîs Şmîhal pe contul de Twitter.

El a adăugat că este ”recunoscător” preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi lui Dombrovskis ”pentru o astfel de decizie”.

Şmîhal a subliniat că acesta este un alt gest al hotărârii Uniunii de a ”sprijini (Ucraina) să câştige acest război, să reconstruiască şi să urmărească (un) viitor european”.

Dombrovskis a spus pe Twitter că este ”încântat să semneze (un) al doilea memorandum de înţelegere cu Ucraina de când Rusia şi-a început războiul brutal”.

De asemenea, oficialul UE a precizat că banii sunt acordaţi pentru ”nevoi de lichidităţi imediate, plata salariilor şi pensiilor”, iar prima tranşă va fi livrată la mijlocul lunii octombrie, următoarele două fiind furnizate ulterior, până la finalul anului.

