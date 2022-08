Universitatea Olimpia Cluj debutează joi în turul preliminar al UEFA Women’s Champions League

Campioana României, Universitatea Olimpia Cluj, debutează joi seara în turul preliminar al UEFA Women’s Champions League. Clujencele au avantajul de a disputa acest tur preliminar pe teren propriu, pe Cluj Arena, conform Mediafax.

Meciul cu Glentoran W.F.C. (campioana Irlandei) se va disputa de la ora 18:00, și va putea fi urmărit în direct pe www.frf.tv.

Alături de „U” Olimpia Cluj și Glentoran W.F.C. din Grupa a 7-a mai fac parte formațiile SFK 2000 Sarajevo (campioana Bosniei și Herțegovinei) și Birkirkara F.C. (campioana Maltei), care au deschis joi seria de meciuri, învingătoare fiind bosniacele, cu 4-0. Acestea vor juca finala grupei duminică, 21 august, cu învingătoarea dintre Olimpia și Glentoran.

La doar 17 ani, Adina Borodi, jucătoarea echipei Universitatea Olimpia Cluj, este deja o certitudine pentru fotbalul feminin din România. Considerată un mare talent, maramureșeanca și-a propus să confirme așteptările tuturor. Campioană și câștigătoare a Cupei României cu „U” Olimpia Cluj, Adina Borodi e pregătită pentru debutul în noul sezon al UEFA Women’s Champions League. Aceasta a acordat un interviu, înaintea debutului în Liga Campionilor, pentru frf.ro.

Adina Borodi:„Nu mă gândeam că voi ajunge să joc la nivelul acesta”

– Ce înseamnă Liga Campionilor pentru tine?

Liga Campionilor înseamnă pentru mine o mare oportunitate pentru a crește atât fizic, cât și psihic. De asemenea. a juca în Liga Campionilor reprezintă o mare onoare, deoarece pot juca împotriva unor jucătoare foarte bune și cu multă experiență în fotbal.

– Visai să ajungi sa joci intr-o asemenea competiție când te-ai apucat de fotbal?

Sincer, atunci am început să joc fotbal nu mă gândeam că voi ajunge să joc la nivelul acesta, mai ales în Champions League!

– Pregătite de confruntări?

Da,suntem pregătite. În primul rând pentru că astfel de confruntări sunt factori principali în creșterea noastră pe plan sportiv.

– E un avantaj faptul că evoluați în această primă fază la Cluj?

Din punctul meu de vedere este un avantaj, deoarece jucăm acasă. Sperăm, tocmai pentru că jucăm acasă, să avem cât mai mulți suporteri alături de noi, care să ne dea încredere pe tot parcursul competiției.

Ce știi despre adversare?

Cu primul adversar, Glentoran W.F.C., am mai jucat anul trecut. Este un adversar bun, mai ales din punct de vedere fizic, sunt puternice. Am însă încredere că anul acesta vom da totul și că vom obține un rezultat pozitiv.

– Câte trofee interne ai strâns în cariera ta?

La junioare am trei titluri de campioană a României, la care se adaugă două titluri la U15 și unul la U17. La senioare am deja trei titluri și doua Cupe ale României! Toate cu „U” Olimpia Cluj.

– Care este principala ta calitate?

Îmi place să cred că tehnica, deoarece am un control al mingii destul de bun cu ambele picioare.

– Care sunt obiectivele pentru viitorul sezon? Pe termen scurt, pe termen lung.

Pe plan personal îmi doresc să mă dezvolt cât mai mult și să am în continuare reușite, iar pe plan colectiv să ne păstrăm statutul de lider atât în Liga I, cât și în Cupei României.

– Ai vreo jucătoare/jucător preferată/preferat?

Jucătorul meu preferat este Cristiano Ronaldo. Îl urmăresc de când eram mică și întotdeauna mi-au plăcut la el determinarea și dorința de a fi cel mai bun. Din fotbalul feminin nu am o jucătoare preferată, însă îmi place să mă uit la meciuri.

Și Maria Stamate, jucătoare de bază în formația ardeleană, e gata pentru bătăliile care vor urma

Maria a vorbit pentru frf.ro despre drumul parcurs până la acest nivel și și-a permis să dea câteva sfaturi fetelor care vor să joace fotbal.

– Maria, cui datorezi faptul că ai ajuns la un asemenea nivel?

Șă știți că puține persoane au crezut în mine la început. Auzeam în jurul meu doar replici de genul: „Nu vei ajunge nicăieri practicând sport” sau „Sportul nu este de viitor”, iar lista poate continua. În schimb, fotbalul m-a învățat să nu mai țin cont de părerile răutăcioase ale celor din jurul meu, amănunt care m-a ajutat foarte mult în acest parcurs.

Seriozitatea, munca, ambiția și dorința de a reuși au contribuit de asemenea la atingerea unui asemenea nivel. Consider că, în viață, nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat! Dar să răspund totuși la întrebare! Cui datorez faptul că am ajuns aici? Bunicii mele, cea mai importantă persoană din viața mea, omul care m-a susținut și mă susține necondiționat!

– Te gândeai atunci când te-ai apucat de fotbal că vei juca în Liga Campionilor?

Am început să practic acest sport într-un cadru organizat destul de târziu. Mai exact în jurul vârstei de 17 ani, motiv din cauza căruia nu am îndrăznit să țintesc atât de sus. Dar, sinceră să fiu, nu am visat că voi juca în Liga Campionilor și că voi trăi astfel de momente.

„Vom avea alături de noi familiile, prietenii și suporterii”

– Care este cea mai frumoasa amintire din cariera ta ?

Nu voi uita niciodată, asta e sigur, momentul în care am pășit pentru prima dată pe terenul de fotbal. Am simțit un amalgam de sentimente, iar în acel moment am făcut o promisiune: totul sau nimic. Dintre nenumăratele amintiri îmi e greu să mă rezum la una singură, așa că voi evidenția promovarea în Liga 1 cu echipa AFC Universitatea Galați, prima convocare la lotulul național și, nu în ultimul rând, realizarea event-ului alături de fetele de la „U” Olimpia Cluj.

– Dar cea mai puțin plăcută?

Offf… În 2020, înfrângerea din turul II preliminar, de pe teren propriu, împotriva campioanei Georgiei, KSK Lanchckhuti, 0-1…

– Este un avantaj pentru voi faptul că jucați la Cluj ?

Cu siguranță este un avantaj pentru noi faptul că jucăm acasă. Vom avea alături de noi familiile, prietenii și suporterii, care, sunt convinsă, ne vor încuraja și determina să luptăm până la fluierul de final! Este momentul oportun atât pentru noi cât și pentru locuitorii orașului să afle, să vadă și să se convingă de faptul că și fetele pot juca fotbal.

Cu această ocazie, țin să precizez că vor fi bilete disponibile începând cu data de 16 August și că îi așteptăm pe iubitorii sportului rege pe „Cluj Arena” să ne susțină!

– Ce înseamnă Liga Campionilor pentru tine?

După cum se subînțelege și din denumire, Liga Campionilor reprezintă elita fotbalului european. Pentru mine, Liga Campionilor înseamnă roadele culese după un întreg sezon competițional, convingerea că munca mea, a echipei nu a fost în zadar, dar și o motivație în plus în ceea ce privește obiectivele proprii.

– Gata de Liga Campionilor?!

Ne-am pregătit foarte bine în această perioadă, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Antrenamentele s-au desfășurat pe plan local, iar săptămânal am avut câte un joc amical. Toată lumea a pus osul la treabă cum se spune.

– Ce ne-ar trebui să atingem nivelul marilor echipe din Occident ?

Implicare, condiții, promovare. În Occident toate echipele de renume (Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, PSG, Lyon) au investit considerabil în secțiile feminine aferente fiecărui club. În Occident mass-media pune accentul pe promovarea fotbalului feminin, sponsorii de asemena joaca un rol important precum și infrastructura. Oamenii sunt mult mai informați și mai prezenți în dezvoltarea și ascensiunea fotbalului feminin.

– Ați studiat adversarele? Ce părere ai despre ele?

Firește! Însă le cunoaștem foarte bine și de anul trecut. Glentoran W.F.C. e o echipă puternică și determinată, dar de data aceasta trebuie să ne luăm revanșa după eșecul de anul trecut.

– Cine crezi că are prima șansă la câștigarea grupei?

Este dificil să răspund la această întrebare în mod direct! Ne cunoaștem adversarele, știm rezultatul din sezonul precedent, dar noi avem avantajul terenului, publicul de partea noastră și pregătirea intensă. Eu cred în noi și în șansa noastră până la capăt!