Unul dintre cei mai cunoscuți foști membri ai CSM dă cărțile pe față: 'Au existat operațiuni, dar pe față! SRI știa exact ce discută membrii CSM, judecătorii'

Toni Neacșu, fost judecător și fost membru în CSM, a vorbit, sâmbătă seara, la Antena 3, despre implicarea SRI în viața Consiliului! Neacșu a abordat și tema condamnării sale. Avocatul Bombonicăi Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, a fost condamnat, în 2015, la un an de închisoare cu suspendare, într-un dosar instrumentat de DNA. El a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunilor de participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu, fals intelectual, participație improprie la infracțiunea de uz de fals și fals în înscrisuri sub semnatură privată. În plus, a fost obligat să platească 13.136 lei către Consiliul Superior al Magistraturii.

„Au existat operațiuni, dar pe față. Ne-au tăiat comunicațiile electronice. Nu mai reușeam să comunicăm cu colegii din țară. Să zicem că sunt istorie. Eu nu am vorbit niciodată despre el. Nu sunt o victimă, dar văzând că există întârzieri în a se repara abuzurile, cred că este momentul să mai aducem aminte și de astfel de lucruri. Dosarul meu s-a bazat pe faptul că nu am pontat cele opt ore zilnice, pentru acest lucru m-au monitorizat, pe unde am umblat în țară, în momentul în care, spun ei, trebuia să bifez cele opt ore la CSM.

Lucrul cel mai grav pe care l-am aflat a fost că am fost monitorizat de SRI, când nu era deschis niciun dosar pe numele meu. Știau exact ce discută membrii CSM, judecătorii. Odată cu această sesizare a venit și dosarul complet. Tot dosarul era făcut în altă parte, pentru că era vorba despre deplasările mele prin țară”, a spus Toni Neacșu.