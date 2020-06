Unul dintre regizorii care a marcat milioane de români cu capodoperele sale a fost găsit MORT

Joel Schumacher, regizor al filmelor „St. Elmo’s Fire”, „The Lost Boys”, „Batman Forever” și “Batman and Robin” a murit luni în New York, după o luptă de un an cu cancerul. Avea 80 de ani, anunță CNBC, potrivit MEDIAFAX.

Schumacher s-a născut în New York și a absolvit Fashion Institute of Technology din New York. Și-a început cariera în industria modei, dar a decis în cele din urmă să urmeze o carieră de regizor.

S-a mutat în Los Angeles și a lucrat ca designer de costume înainte de a trece la regie.

Schumacher este cunoscut pentru „St. Elmo’s Fire”, un film în care apar Rob Lowe și Emilio Estevez, precum și „The Lost Post”, o comedie de groază despre tineri vampiri din California, cu Kiefer Sutherland.

El a continuat să regizeze două filme cu Batman, „Batman Forever” și „Batman și Robin”.

În timp ce „Batman Forever”, condus de Val Kilmer, a avut cel mai bun week-end de deschidere din 1995, „Batman și Robin”, cu George Clooney, nu a avut o primire foarte bună.

Schumacher a regizat, de asemenea, adaptarea „Phantom of the Opera”, „The Number 23” și două episoade din primul sezon al „House of Cards” pentru Netflix.

De-a lungul carierei sale, Schumacher și-a căpătat reputația unui descoperitor de tinere talente, lansând vedete precum Sutherland, Colin Farrell și Matthew McConaughey în primele lor roluri majore.