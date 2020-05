US Open s-ar putea desfăşura fără prezenţa spectatorilor

US Open este programat să se desfăşoare între 31 august şi 12 septembrie. Organizatorii au anunţat că vor ca turneul să se desfăşoare în prezenţa fanilor. Cu toate acestea, organizatorii au luat în calcul scenariul în care acest lucru nu va fi posibil.

Se pare că decizia finală a modului în care se va desfăşura turneul de Mare Şlem va fi luată în luna iunie.

„Planurile noastre să organizăm US Open la data stabilită, pe arenele Billie Jean King din New York, în prezenţa fanilor, rămân valabile. Cu toate astea, înţelegem că avem parte de schimbări rapide şi incerte din cauza pandemiei. Astfel, am luat în calcul să organizăm turneul fără spectatori”, potrivit usopen.org.