Valentino Rossi, primele declarații după ce a sfidat moartea la accidentul din MotoGP: 'A fost foarte, foarte înfricoşător' / VIDEO

Pilotul italian al echipei Yamaha Valentino Rossi a scăpat ca prin minune de un accident groaznic la Marele Premiu de MotoGP al Austriei, care a avut loc, duminică, pe circuitul de la Speilberg.

Italianul Franco Morbidelli (Yamaha) şi francezul Johann Zarco (Ducati Avintia) s-au acroşat în timpul cursei, în turul al optulea, iar motocicletele lor au traversat pista, fiind foarte aproape să-i lovească pe Rossi şi pe spaniolul Maverik Vinales (Yamaha).

"A fost foarte, foarte înfricoşător. Toţi patru am fost cu adevărat norocoşi, dar mai ales Maverick şi cu mine. Putem merge să ne rugăm diseară, deoarece situaţia era într-adevăr foarte periculoasă. Ajungând în virajul 3, am simţit că se întâmplă ceva. Am crezut că este umbra elicopterului (n.r. - televiziunii), pentru că se întâmplă uneori să treacă peste pistă, dar era motocicleta lui Franco, care se rostogolea la o viteză incredibilă. Şi apoi a fost cea a lui Zarco care a trecut peste Vinales. Am fost cu adevărat norocoşi. Am vorbit cu Franco, este în regulă, încearcă să nu se gândească prea mult la ceea ce s-a întâmplat pentru că atunci când se gândeşte la asta, îl sperie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit", a declarat Rossi, după cursă, potrivit lequipe.fr, transmite news.ro.

Grand prix-ul a fost oprit cu steagul roşu, pista a fost curăţată, apoi cursa s-a reluat, fiind câştigată de italianul Andrea Dovizioso de la Ducati. Rossi a fost al cincilea.