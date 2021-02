Valul III COVID în România este inevitabil? Răspunsul Adrianei Pistol (INSP)

Directorul centrului de supraveghere a bolilor transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat marți într-o conferință de presă că așa cum se întâmplă peste tot în lume și în contextul răspândirii tulpinii britanice în România, este „firesc” să apară o creștere a numărului de infecții cu SARS-COV-2 în România. „Ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri”, a indicat ea.

„Mi se pare ca asa cum se intampla in toata lumea si inclusiv cu o rata mai mare de transmisabilitiate a tulpinii britanice, care a inceput sa fie din ce in ce mai prezenta si in tara noastra, va pot spune ca este firesc sa ne asteptam la o crestere a numarului de cazuri. Aceata crestere in mod normal ar trebui sa fie o crestere controlata daca noi continuam sa respectam masurile existente in acest moment. Daca masurile existente sunt respectate si daca vaccinarea se accelereaza, atunci cresterea numarului de cazuri va fi controlata. Nu pot sa numesc asta un val neaparat. Cat de mare va fi cresterea, eu cred ca nimeni nu se poate exprima in acest moment”, a declarat Adriana Pistol.