Vânzare importantă pe piața nutriției animale din Europa Centrală și de Est

Abris Capital Partners, investitorul de private equity din Europa Centrală, a semnat un acord pentru vânzarea pachetului său de acţiuni în Patent Co. către RWA Raiffeisen Ware Austria AG, un grup internaţional prezent şi în România prin RWA Raiffeisen Agro România, conform unui comunicat remis marţi.

Cu sediul central în Serbia, Patent Co. este cea mai importantă afacere în domeniul nutriţiei animale din Europa Centrală şi de Est, având aproximativ 250 de angajaţi în unităţile sale din Europa de Sud-Est. Abris a investit în afacere la sfârşitul anului 2015, cu obiectivul strategic de a transforma producătorul de nutriţie animală care opera la acel moment pe 10 pieţe locale într-un jucător multinaţional cu o marjă mare a portofoliului patentat de aditivi pentru hrana animalelor şi o piaţă de distribuţie globală.

În perioada de investiţie, Abris a investit în noi fabrici de ultimă generaţie pentru furaje combinate şi premixuri, triplând capacitatea şi permiţând companiei să atingă o rată de creştere anuală compusă a EBITDA de peste 20%. În această perioadă, Patent Co. a intrat pe 43 de pieţe noi, triplându-şi vânzările internaţionale, care acum se desfăşoară pe şase continente.

"Patent Co. este un exemplu clar de proces de creare a valorii condus de Abris, afirmând strategia noastră de a transforma o afacere locală de familie într-un jucător global şi de a încorpora în acelaşi timp practici ESG solide în procesul de afaceri. Suntem bucuroşi să facem parte din succesul Patent Co., la momentul în care compania intră în acest nou parteneriat cu RWA", a declarat Adrian Stănculescu, partener şi head of Abris România.

Potrivit lui Pawel Gierynski, managing partner la Abris Capital Partners, acest exit al Patent Co. demonstrează experienţa companiei testată în crearea expansiunii globale şi în asigurarea exiturilor internaţionale, care produc valoare considerabilă pentru investitori.

"În timpul investiţiei noastre de şase ani, am creat un parteneriat strâns cu echipa experimentată de la Patent Co., permiţându-ne să transformăm acest lider local într-o afacere care prosperă pe scena globală. Dorim echipei mult succes în următorul capitol alături de RWA", a spus Pawel Gierynski.

Pe parcursul perioadei de investiţii, Abris s-a concentrat şi asupra ESG, implementând cele mai bune practici de guvernanţă corporativă şi stabilind standarde sociale şi de mediu durabile. Abris a ajutat Patent Co. să-şi profesionalizeze funcţia de management de mediu, stabilind un parcurs detaliat pentru reducerea amprentei de carbon. În plus, au fost introduse ample procese de bune practici în domeniul resurselor umane, atât prin programe de anti-discriminare, diversitate şi incluziune, cât şi prin programe de formare şi dezvoltare. Expertiza Abris în domeniul ESG a ajutat Patent Co. să devină un campion ESG în portofoliul Abris şi nu numai.

Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, care se concentrează pe oportunităţi mid-market în ţările din Europa Centrală. Fondat în 2007, Abris are ca strategie parteneriatul cu cele mai dinamice şi de succes companii din Europa Centrală, care pot beneficia de un influx de capital şi/sau expertiză managerială atât la nivel strategic, cât şi operaţional. Cu un capital de investiţii de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obţinut suport financiar de la multe instituţii de investiţii de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice şi corporative, instituţii financiare, companii de asigurări şi fonduri de tip endowment de la universităţi din SUA. Marja de investiţie Abris pentru o tranzacţie se situează între 30 şi 75 milioane euro, cu posibilitatea unor sume mai mari, în funcţie de caz. Abris operează în echipe regionale din birourile din Varşovia şi Bucureşti.

Patent Co. este un jucător global în aditivii pentru hrana animalelor. De la înfiinţarea sa în 1993, compania a devenit un furnizor de soluţii de prevenire la nivel mondial, concentrându-se pe micotoxicoză şi probleme de sănătate intestinală şi oferind produse de pionierat şi sprijin specializat pentru industria globală a hranei pentru animale şi a aditivilor furajeri, informează Agerpres.