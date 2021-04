Varujan Vosganian: E momentul ca și România să recunoască genocidul armean. Am avut senzația că România are un anumit servilism față de Turcia

Președintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vosganian, a declarat sâmbătă, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, după ce Joe Biden a devenit primul președinte american care recunoaște genocidul armean, că ar trebui să recunoască și România masacrul din Primul Război Mondial. Vosganian a precizat că a avut senzația unui „anumit servilism față de Turcia” din partea României, „de parcă războiul de independență nu ar fi avut loc”.

"Decizia președintelui SUA trebuie pusă în contextul votului de anul trecut din Congres, care a fost copleșitor în favoarea unei rezoluții privind recunoașterea genocidului împotriva armenilor. Deci acum exact un an, Camera Reprezentanților și Senatul au votat. Așadar, asta arată că la nivel SUA clasa politică, în imensa ei majoritate a dat această recunoaștere tragediei de acum mai bine de un secol.

Este foarte important de reținut că este pentru prima oară când un șef de stat american face o asemenea declarație. A mai existat o declarație pe care a făcut-o Ronald Reagan în 1981, dar a fost o declarație cu caracter informal, care nu fusese precedată de un astfel de vot în Congres și nu a avut aceeași importanță. Să nu uităm că președintele este și șeful Guvernului în SUA. Până acum, diferite parlamente din țările democratice au recunoscut genocidul armean, dar declarațiile parlamentelor sunt doar niște declarații de intenție, fără consecințe de natură juridică. Guvernele au ezitat să dea astfel de declarații. Singurele state în care declarațiile au avut consecințe au fost Franța, Uruguay și Elveția. Faptul că un guvern urmează decizia parlamentului arată că discuția se mută deja în planul dreptului internațional. Deci declarația președintelui Biden este cu atât mai importantă cu cât ea duce pentru prima oară această dezbatere în dreptul internațional, pentru că este vorba de un guvern care afirmă asta.

Pentru noi, pentru armenii din România, este foarte important, pentru că eu cred că este momentul ca și România să intre în rândul statelor care au dat o recunoaștere formală genocidului armean. Clasa politică românească până acum a ezitat să abordeze acest subiect. Chestiunea genocidului armean a lipsit de pe agenda partidelor politice. Deși atât eu, cât și Varujan Pambuccian am ridicat în fiecare an această problemă în Parlament, partidele nu au făcut-o. Am avut senzația că România are un anumit servilism față de Turcia. De parcă războiul de independență nu ar fi avut loc. Există în România această prejudecată că nu trebuie să îi supărăm pe turci. Ignorăm faptul că dominația otomană a avut efecte devastatoare asupra evoluției principatelor române. Deci eu cred că a venit momentul ca și Parlamentul României, cel puțin, să facă o declarație oficială privind recunoașterea genocidului armean", a declarat Varujan Vosganian, președintele Uniunii Armenilor din România, pentru STIRIPESURSE.RO.