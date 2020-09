Vasile Dâncu, după eșecul moțiunii de cenzură: 'Eu cred că aceasta ar putea să fie o înfrângere pentru PNL'

Sociologul Vasile Dâncu a discutat marți cu analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la DC News, în emisiunea DC Alegi, despre cum poate fi văzută moțiunea de cenzură, dar și despre opinia președintelui Klaus Iohannis cu privire la actualul Guvern. El a explicat de ce moțiunea de cenzură poate fi văzută drept o înfrângere pentru PNL.

”Cred că ar trebui să fie bucuroși cei care se află la guvernare în momentul acesta pentru că o moțiune de cenzură, de regulă, îi face să îi unească pe cei care sunt atacați, pentru că ei sunt atacați, le dă un sentiment de solidaritate mai puternic. Eu cred că, dacă mă gândesc bine, și am gândit din toate perspectivele ce s-a întâmplat acum, eu cred că aceasta ar putea să fie o înfrângere pentru PNL. Nu numai din perspectiva că a trebuit să cumpere absențe, nu au avut curajul să își pună trupele și să spună: suntem la putere și dăm ultima bătălie cu PSD-ul. Au pierdut ocazia. Dacă aș fi președintele României, Klaus Iohannis, nu aș fi fericit că nu s-a întâmplat această moțiune. Nu cred că președintele este mulțumit de actualul Guvern și de performanțele actualului Guvern. (...) Structura Guvernului pe care o are în momentul acesta Ludovic Orban, competența Guvernului pe care o are- și care nu ține neapărat de competența premierului, ține de modul cum s-a adunat această oaste la un moment dat. (...) Era o oportunitate nu neapărat de a scăpa de persoana lui Orban, ci de a scăpa de acești miniștri care vor duce la fund nava PNL-ului în câteva luni de zile”, a declarat Vasile Dâncu în exclusivitate la DC NEWS.