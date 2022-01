Vasile Dîncu dă vești groaznice Guvernului: neîncrederea în vaccin a crescut la peste 50%

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, afirmă că studii sociologice realizate la nivel naţional indică faptul că procentul românilor care se arată reticenţi faţă de vaccinarea anti-COVID s-a dublat, în doar un an şi jumătate. Sociologul consideră că această creştere este şi efectul unui război hibrid care are rolul de a creşte neîncrederea populaţiei în autorităţi şi în Uniunea Europeană.

„Din ceea ce am studiat eu, în ultima vreme, nu numai în calitatea mea de ministru al Apărării, dar şi ca profesor universitar, ca şi conducător de doctoranzi în zona comunicării şi a informării de masă, se poate observa că în ultima vreme s-au produs modificări importante, chiar în opinia publică din România, ca parte a unui război hibrid din partea Rusiei şi a altor agenţi de influenţă de genul acesta, statali, non-statali, civili şi v-aş da un exemplu, pentru ca să nu vorbesc despre teorii. Dacă, să spunem, în ceea ce priveşte reticenţa la vaccinare aveam la începutul perioadei, într-un studiu sociologic, pe eşantion naţional serios, avea în jur de 20% dintre oameni care contestau cumva vaccinarea, unii erau nehotărâţi, alţii voiau dovezi în plus, într-un an şi jumătate, de când am făcut studiul, studiile făcute recent arătau o reticenţă aproape de 50%. Era o parte din acest efect, nu totul, dar o parte din această dinamică a neîncrederii în vaccin şi în statul român care articulează o asemenea strategie provine şi dn social media, provine din organizări ale războiului hibrid, după părerea mea. Neîncrederea în autorităţi, apoi neîncrederea în Uniunea Europeană sunt indicatori pe care, dacă îi privim cu atenţie, fac parte din războiul hibrid”, a declarat Vasile Dîncu, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24.

El susţine că un astfel de fenomen s-a observat şi în alte ţări europene şi că un astfel de fenomen s-a observat şi din alte studii.