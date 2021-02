VESTE TRISTĂ Screech din serialul 'Salvați de clopoțel' A MURIT: Actorul Dustin Diamond avea CANCER

Actorul american Dustin Diamond, cunoscut din serialul "Salvaţi de clopoţel/ Saved by the Bell", care fusese diagnosticat cu cancer în urmă cu trei săptămâni, a murit la vârsta de 44 de ani, potrivit Variety.

Actorul, care l-a interpretat pe Samuel "Screech" Powers în popularul serial din anii 1990, fusese spitalizat.

"În tot acest timp, cancerul s-a răspândit rapid în corp. Singura consolare a fost că a durat puţin", a spus reprezentantul său. "Dustin nu a suferit. Nu a trebuit să zacă cu dureri. Pentru asta, suntem recunoscători".

Serialul "Saved by the Bell" a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993, şi urmărea povestea unui grup de prieteni la liceu şi pe directorul lor.

Diamond şi-a reluat rolul în continuările "Saved by the Bell: The New Class" şi "Saved by the Bell: The College Years" Dar nu a mai apărut în recentul serial. El a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2013.

Diamond a fost căsătorit cu Jennifer Misner din 2009 până la despărţirea lor din 2013.