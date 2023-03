Vicepremierul Sorin Grindeanu îl contrazice pe Klaus Iohannis în subiectul canalului Bâstroe: 'E fals!' (video)

Vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, a declarat duminică, la Prima News, că este „o prostie” faptul că abordarea subiectului canalului Bâstroe reprezintă propagandă rusă, după ce șeful statului a spus că de stricarea relațiilor România-Ucraina s-ar bucura Moscova.

„In urma cu aproximativ 2-3 saptamani, cam asa, am avut informari ca ministru al Transporturilor, venite o parte de la structurile din teritoriu ale ministerului, altele venite din zone care tin din zona MAI, mi s-a adus la cunostinta ca pe Chilia inclusiv pe Bâstroe se fac aceste lucrari de dragare. In urma acelor rapoarte, am chemat structurile ministerului Transporturilor, cele de la mediu si externe, pentru a vedea cum sa abordam aceasta problema. Si am avut acea iesire publica. A intervenit MAE care a avut o intrevedere cu ambasadorul Ucrainei la Bucuresti si a cerut stoparea dragarii si permisiunea sa masuram.

Aia e o prostie cu propaganda rusa, am vazut ca se tot duce cu putinistii. Sunt doua lucruri seperate, cred ca am dovedit in acest an ca ajutam Ucraina si nu se pune pune problema. Efortul pe care il facem si cealalta problema nu trebuie amestecate, de aceea am cerut clarificari. Cine pune sub semnul intrebarii asa ceva face o judecata gresita si din punctul meu de vedere aceasta abordarea foloseste propagandei ruse.

Acum eu va intreb si m-am tot gandit in acesta perioada. Ce ar fi trebuit sa faca ministrul Transporturilor? Trebuia sa mint? Sa ma fac ca nu am vazut acele rapoarte?”

Ce a spus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis le-a făcut recent o recomandare politicienilor să se ocupe de alte subiecte până când se clarifică chestiunea legată de canalul Bâstroe:



„Nu am dat un avertisment politicienilor noştri, ci le-am dat o recomandare să se ocupe de alte teme până când ne clarificăm ce se întâmplă acolo. Întotdeauna, în chestiuni bilaterale, practice, de lucrări este bine să ştim ce se întâmplă şi pe urmă să comentăm, nu invers. Este într-adevăr important să păstrăm sprijinul populaţiei pentru ce face România, adică pentru sprijinul pentru Ucraina, pentru întărirea Flancului estic, pentru întărirea NATO, pentru a ne păstra valorile noastre. Dar noi ştim că există oameni care vor să abordeze altfel chestiunea. Nu mi se pare oportun şi nu mi se pare oportun pentru România şi cred că dacă se exagerează foarte mult cu aceste chestiuni, până la urmă, la o oarecare tensionare a relaţiilor bilaterale, atunci pot fi găsiţi, şi la noi, şi în Ucraina, unii care vor fi mulţumiţi şi alţii care vor fi nemulţumiţi. Dar pot să vă spun sigur că vor fi unii care se bucură şi aceia se găsesc la Moscova”.