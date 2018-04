Vicepreşedinte al Parlamentului European, replică dură pentru Cioloş: 'Guvernul Dvs a patronat oficializarea implicării serviciilor în anchetele judiciare'

După ce a afirmat că modificările propune la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală "pun în pericol însăși poziția României în Uniunea Europeană, un spațiu al unor valori și reguli comune foarte bine definite", Dacian Cioloş primeşte o replică dură din partea eurodeputatului Ioan Mircea Paşcu, vicepreşedinte al Parlamentului European.

"Dar faptul ca serviciile de informații și-au subordonat justiția, transformând-o in instrument politic, împărțind dreptatea in funcție de culoarea politica favorita și propriile interese economice este “acceptabil și democratic”, este in conformitate cu “valorile și regulile europene”dle Ciolos? Ca guvernul Dvs a patronat oficializarea implicării serviciilor de informații in anchetele judiciare! In ce țara membra UE, care nu a trăit in comunism, este permis acest lucru?", scrie Ioan Mircea Paşcu pe Facebook.

