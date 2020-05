Victor Ciutacu, DEZLĂNȚUIT la adresa polițiștilor care au încătușat un pensionar: Trebuie dați afară pe loc. Sunt proști, se bat în fața camerelor

Jurnalistul Victor Ciutacu s-a dezlănțuit la adresa celor șase polițiști care au încătușat un pensionar la Kaufland. Ciutacu spune că oamenii legii trebuie demiși pentru că au încătușat un vârstnic, dar și pentru că au acționat agresiv, în contextul în care, în stare de urgență, intervențiile agresive ale oamenilor legii au captat atenția publică.

"Cateva motive pentru care politistii de la Kaufland trebuie dati afara pe loc:

- sunt nepregatiti, se bat ca femeile. sase omeni nu sunt in stare sa domine doi sexagenari

- sunt abuzivi, dau cu pumnul sau palma inainte de a folosi sprayul lacrimogen sau aparatul cu electrosocuri

- sunt prosti, sar la bataie fix in fata camerelor de luat vederi ale unui hypermarket exact in perioada in care unul dintre principalele subiecte de dezbatere publica e violenta fortelor de ordine

Aviz preventiv pentru fanii recent descoperiti ai statului militienesc: stau rau cu nervii si fac gesturi bruste", scrie Ciutacu pe Facebook.