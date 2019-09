Victor Pițurcă, a avut o altă ofertă, înainte de Craiova: 'Am avut o discuție cu comandantul CSA Steaua. Nu mi s-a părut serioasă strategia'

Victor Pițurcă și-a început activitatatea de manager general la Universitatea Craiova, la 1 septembrie, însă tehnicianul a fost dorit și la CSA Steaua București, echipă din liga a patra. Pițurcă a recunoscut că a avut o discuție cu conducerea clubului, însă nu a fost mulțumit de strategie, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Surse Cazul Caracal. Ce se va întâmpla astăzi

În conferința de presă susținută marți, Pițurcă a dezvăluit că a fost abordat de mai mulți oameni din conducerea celor de la CSA Steaua București și a avut o discuție cu comandantul Pompiliu Bixi-Mocanu. Strategia gândită de Clubul Sportiv al Armatei nu a fost pe placul antrenorului, care a ales proiectul de la Universitate Craiova.

"Am avut o discuție cu cineva din conducerea Armatei, când ni s-au decernat niște premii. Ulterior, am mers și am avut o discuție mai mult amicală cu comandatul. Dacă era să vin la Steaua, nu aș fi venit pe poziție de antrenor. Cu totul altceva s-ar fi dorit, dar nu mi s-a părut serioasă strategia. Acolo trebuie altceva. Nu mai contează acum", a declarat Victor Pițurcă, marți, la prezentarea sa în calitate de manager general al echipei Universitatea Craiova.

Citește și: Oreste râde de blonda care vrea să-l bată pe Klaus Iohannis: Uite cine vrea să fie președinte

Piţurcă a anunţat că obiectivul său este câştigarea campionatului şi accederea în grupele unei competiţii europene cu Universitatea Craiova.