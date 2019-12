Victor Pițurcă, despre Mirel Rădoi: 'E o alegere foarte bună, mă bucur că un elev al meu a ajuns selecţioner la o vârstă atât de fragedă'

Victor Pițurcă, antrenorul Universității Craiova, este de părere că Mirel Rădoi va întâmpina mari probleme la naționala mare a României, potrivit Mediafax.

Victor Pițurcă a vorbit la Digi Sport despre Mirel Rădoi, noul selecționer al echipei naționale. Antrenorul Universității Craiova este de părere că fostul său elev va avea o misiune foarte dificilă în fruntea primei reprezentative: ”E o alegere foarte bună, mă bucur că un elev al meu a ajuns selecţioner la o vârstă atât de fragedă. Nu are o experienţă deosebită, am vorbit cu el că o să aibă mari probleme, nu ştie ce surprize îl aşteaptă. Dar a demonstrat la tineret că are inteligenţa ca să readucă naţionala în prim plan şi să se califice. Sper să aibă succes”.

"Eu, când eram la tineret, nu am colaborat bine cu nea Puiu Iordănescu chiar dacă lucrasem împreună, dar când e vorba de interesul echipei mari nu se mai pune problema", a mai spus Victor Pițurcă.

Primul meci al barajului pentru Euro 2020 dintre Islanda şi România se joacă la data de 26 martie, începând cu ora 21:45.