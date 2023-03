Victor Ponta a explodat, după achitarea lui Gabriel Oprea: Ăsta a fost motivul pentru care i s-a făcut dosar

Fostul premier Victor Ponta arată faptul că achitarea lui Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, este încă o dovadă că în anul 2015, DNA a făcut dosare la comandă politică, asta pentru ca proaspătul președinte Klaus Iohannis să rupă majoritatea guvernamentală și să își impună propriul Guvern.

”Acum, dupa ce s-au pronuntat judecatorii , cred ca avem si noi dreptul sa spunem oamenilor partea de adevar care le-a fost ascunsa! Dosarele din 2015 contra mea , a lui Gabi Oprea si altor oameni din Guvernul “Ponta” au fost facute in scop strict politic - ca sa dea Presedintelui Iohannis “guvernul sau” ; nu stia nimeni pe atunci ca Dl Iohannis o sa mai aiba inca 8 “guverne ale sale” in 8 ani - nici ca toti romanii o sa plateasca nota ! Bineinteles ca , juridic, nimeni nu putea sa acuze un ministru ( indiferent cum il cheama) care statea pe bancheta din spate a unui automobil, pentru accidentul tragic al unui agent pe motocicleta! Motivul adevarat pentru care atunci Gabi Oprea a fost acuzat a fost incercarea de a-l convinge sa rupa Majoritatea politica a Guvernului “Ponta”, sa treaca partidul sau UNPR alaturi de PNL si sa dea Presedintelui Iohannis guvernarea pentru Ciolos - simplu si direct! Nimeni nu a considerat vreodata ca , juridic si legal, acuzatiile stupide impotriva mea facute de Procurorul Uncheselu tot in 2015 aveau un fundament sau vreo baza ( imi daduse Dan Sova un contract de avocat de 2000 de euro in 2008 ca sa il pun Ministru in 2012) - insa au fost facute tot din motivul de a ma obliga sa demisionez si sa-i dau Dlui Iohannis “Guvernul Sau”. Dosare politice - in scop politic - facute de niste procurori care faceau jocuri politice ! Nu am cedat niciunul la la santajul cu dosare dar, pana la urma, a venit tragedia de la “Colectiv” si , am inteles toti ce a spus Dl Iohannis : “ a fost nevoie sa moara oameni ca sa demisioneze Guvernul”! Grav este insa ca nimeni nu plateste pentru ce s-a intamplat , nimeni nu spune macar “scuze” pentru 8 ani de umilinte si acuzatii absurde, nimeni nu le explica romanilor de ce traiesc mai rau ca acum 8 ani ; iar autorii acelor abuzuri sunt si azi in functii platite cu multi bani publici si ne dau lectii de manipulare si minciuna!”, scrie Victor Ponta.