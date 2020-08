Victor Ponta, despre eșecul moțiunii de cenzură: Bătaia de joc la adresa electoratului de stânga trebuie să înceteze

Liderul Pro România, Victor Ponta, spune că toți parlamentarii formațiunii sale au venit la vot dar nu s-a putut vota moțiunea de cenzură din cauza blatului între PSD și PNL.

„Noi, cei de la PRO Romania, ne-am luptat in fiecare zi cu Orban si PNL / am votat si motiunea de cenzura din Februarie si am fost singurii care am votat IMPOTRIVA investirii Guvernului Orban 2 in Martie / azi am fost prezenti toti 24 sa votam motiunea de cenzura / chiar daca unii au facut azi BLAT si au chiulit din plen noi ne luptam in continuare cu acest Guvern incompetent si corupt!

In acest timp PSD plateste bani grei ca sa se lupte cu PRO Romania / scoate in fata mici smenari si valutisti timisoreni care spun ca pesedistii s-au “imbolnavit” azi si nu au venit la Parlament ca “i-a demobilizat Ponta”/ iar PNL isi bate joc de romani in continuare exact cu sprijinul vanzatorilor si “conservelor” pastrate de Ciolacu in conducerea PSD - si cu banii de la Buget cheltuiti de PSD pentru propaganda impotriva PRO Romania ( exact cum facea si Dragnea in 2018 - 2019) !

Din pacate PSD a reusit sa se mobilizeze doar la motiunea prin care l-au dat jos pe Grindeanu/ sau cand trebuie sa voteze pentru un Guvern PNL ( ca in Martie) sau legile stupide ale acestuia / cand e vorba de motiunea contra PNL se “imbolnavesc” subit exact in numarul necesar /

Noi PRO Romania ne luptam cu PNL / si PSD se lupta cu noi ( ca le aratam oamenilor BLATUL lor penibil)! Poate inteleg ca aceasta bataie de joc la adresa electoratului de Stanga trebuie sa inceteze/ poate inteleg ca trebuie sa vina alaturi de noi in batalii contra lui Orban si Iohannis! Daca nu inteleg o sa le arate din nou la vot oamenii!!!

Noi suntem PRO Romania - si tinem doar cu Romania!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.