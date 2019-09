Victor Ponta își salută `fratele` din Italia: mișcarea prinde amploare la nivelul Europei

Liderul Pro România, Victor Ponta, salută înființarea partidului ”Italia viva”, condus de fostul premier Matteo Renzi. Noul proiect din Italia este asemănător cu Pro România și vine ca un concurent al forțelor clasice de stânga.

”Salut lansarea in Italia a noului partid progresist și proeuropean “Italia viva” -“Italia vie” la initiativa fostului Premier Matteo Renzi ( cu care am colaborat in trecut foarte bine) .

Ca si in tara noastra ( prin aparitia ProRomania) si in alte tari europene , in Italia este nevoie pe zona politica de stanga de un proiect nou , modern, progresist, proeuropean si de lideri dinamici dar si cu experienta ! Peste tot in Europa partidele clasice de stanga ( gen PSD) sunt depasite de schimbarile sociale , incapabile de reforma, inchistate in structuri clientelare si compromise de greseli si esecuri istorice, neputincioase in fata noilor partide si lideri de dreapta radicala.