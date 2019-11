Victor Ponta s-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui PNL și a susținătorilor Maiei Sandu, după alegerea unui noi premier în Republica Moldova

Guvernul Ion Chicu a fost învestit joi la Chişinău cu votul de încredere al Parlamentului. Pentru noul executiv au votat 62 de deputaţi socialişti şi democraţi, informează presa de peste Prut, potrivit Agerpres.

"Nu e un guvern al preşedintelui ţării, deşi acolo (în guvern) sunt şi consilieri ai preşedintelui. Suntem un guvern tehnocrat, apolitic. Dacă vom simţi presiuni, vom reacţiona corespunzător', a spus noul prim-ministru Ion Chicu.

Preşedintele Igor Dodon l-a desemnat miercuri pe consilierul său Ion Chicu pentru funcţia de premier, după ce deputaţii socialişti au spus că susţin propunerea şefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au eşuat.

Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC după anunțurile lui Cîțu: Asta este o prostie. Domnul Cîțu nu știe ce atribuții are ca ministru

Liderul PRO România, Victor Ponta, fost premier al României a explodat. Acesta susține că în prezent toate funcțiile cheie din Republica Moldova sunt ocupate de simpatizanți de-ai lui Putin.

"In Noiembrie 2014 in Republica Moldova aveam un Presedinte pro european si pro Romania ( Timofti); un Premier ProEuropean si ProRomania ( Iurie Leanca) si un Primar al Chisinaului ProEuropean si ProRomania !

In Noiembrie 2019 avem in Republica Moldova un Presedinte Pro Rusia , un Guvern Pro Rusia si un Primar Socialist al Chisinaului!

Mi-am permis sa spun ca sustinerea stupida si inconstienta a PNL si a mult altora pentru Guvernul “Maia Sandu” se va termina repede si foarte rau / am fost imediat linsat de propagandisti.

As fi vrut sa aflu de la Presedintele Romaniei Klaus Iohannis ( de la Doamna Dancila nu am niciun fel de asteptari sau pretentii) cum am ajuns in aceasta situatie / si cum vom face in perioada 2019-2024 sa reparam tot ce am pierdut si s-a stricat in ceea ce priveste interesele Romaniei si ale romanilor peste Prut!

Poate voi afla pana pe 24 Noiembrie!", scrie Ponta pe Facebook.