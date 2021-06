VIDEO| Florin Cîţu, despre împuşcarea urşilor agresivi: Ar putea fi făcută doar dacă au fost încercate toate celelalte alternative

Premierul Florin Cîţu a afirmat marţi, referitor la găsirea de soluţii astfel încât urşii să nu mai reprezinte un pericol pentru om prin incursiunile în zone locuite, că împuşcarea animalelor agresive ar putea fi făcută doar dacă au fost încercate toate celelalte alternative.

Prim-ministrul a spus că sunt purtate mai multe discuţii pentru găsirea de modalităţi privind evitarea incidentelor provocate de urşi, informează Agerpres.ro.

Citește și: VIDEO - Florin Cîțu le face pe plac românilor: 'Nu pregătim o majorare a taxelor din 2022'

"Există zone în România unde am văzut că a crescut numărul incidenţelor. Am cerut un raport pe care l-am primit astăzi de la Ministerul Afacerilor Interne şi de la Ministerul Mediului, pe care nu am avut timp să-l citesc. Am citit un raport, acum o săptămână, de unde se primesc apelurile la 112 în ceea ce priveşte urşii, câte gospodării au fost distruse, câte atacuri, câte persoane rănite pe zone şi, bineînţeles, soluţii. Sunt mai multe discuţii pe care le avem", a afirmat Cîţu, la Digi 24.

Întrebat dacă este de acord cu împuşcarea urşilor agresivi, aşa cum a propus ministrul Mediului, premierul a declarat că autorităţile trebuie să fie foarte atente la modul de comunicare şi la ceea ce vor să facă.

Citește și: VIDEO - Florin Cîțu nu-i crede pe românii care se plâng de prețuri mai mari: 'Cum să fie mai mari prețurile când rata inflației e mai mică?'

"Aici trebuie să fim foarte atenţi cum comunicăm acest lucru şi ce vrem să facem. Pe de o parte, avem aceste comunităţi care au această problemă, trebuie să găsim o soluţie astfel încât să limităm această interacţiune dintre om şi urs, (...) dar cred că trebuie să fie pe etape. (...) Aceasta ar trebui să fie etapa finală, dacă nu există nicio altă alternativă, după ce am explorat toate celelalte alternative", a spus prim-ministrul.

Ministrul Mediului, Taczos Barna, a anunţat că instituţia pe care o conduce intenţionează modificarea legislaţiei, astfel încât animalele agresive să poată fi împuşcate în maximum 24 de ore.

Citește și: VIDEO Florin Cîțu și-a felicitat, în direct la TV, nepotul: Ce a spus despre băiat .