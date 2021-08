VIDEO| O colecţionară în vârstă de 83 de ani a strâns 60.000 de cutii metalice vechi

O colecţionară în vârstă de 83 de ani din Belgia a strâns, timp de 30 de ani, aproape 60.000 de cutii metalice din diferite colţuri ale lumii, relatează Reuters.

Cutiile colorate, înghesuite până la tavan în jurul colecţionarei belgiene Yvette Dardenne, conţineau odată de la ciocolată, bomboane sau cafea, la orez, tutun, talc şi cremă de pantofi, iar unele provin chiar din India.

Colecţia, care în prezent ocupă patru locuinţe, a început cu o cutie de ciocolată Cote d'Or, decorată cu pictura unei fete blonde cu o pălărie albastră, a povestit pentru Reuters Dardenne, stând în mijlocul cutiilor din metal depozitate într-o moară medievală pe care o deţine aproape de casă.

Apoi, cutiile au început pur şi simplu să vină la ea, scrie Agerpres.ro.

''Nu am fost nicăieri. Nu am călătorit. Oamenii cred că am călătorit în multe locuri. S-a aflat cu rapiditate (că eu colecţionez cutii). Câteodată, imediat după ce soţul meu pleca la birou, cineva apărea ca să-mi ofere câte ceva'', a povestit Dardenne, care locuieşte în Grand-Hallet, din provincia belgiană Liege.

Una dintre cele mai preţioase elemente ale colecţiei este o cutie bogat ornamentată datând din 1868, cu o emblemă reprezentând doi cai pe capac, şi destinată biscuiţilor Huntley & Palmers, fabricaţi la Reading, Anglia.

Piesa este considerată prima cutie litografiată, spune Dardenne, a cărei colecţie poate fi vizitată cu programare în prealabil.